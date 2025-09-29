Los celiacos andaluces saludan la deducción fiscal anunciada por Juanma Moreno: "Empezamos a ser visibles"

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Celiacos Andalucía (FACA), Amor Fernández, ha asegurado este lunes que la deducción fiscal de hasta cien euros a las personas que sufran este trastorno es "una gran noticia" porque, aunque la cantidad "no es un importe muy grande", supone que empiezan "a ser visibles".

En declaraciones a Efe Fernández ha asegurado que el anuncio que ha realizado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que se extiende a los contribuyentes afectados, su pareja o alguno de sus descendientes, es "un paso muy importante".

"Se nos está reconociendo que es una enfermedad y que nuestro único tratamiento es una dieta libre de gluten", ha enfatizado la presidenta de FACA, que ha recordado que la cesta de la compra de un celiaco supone un incremento de 997 euros por persona y año, según el último estudio anual realizado.

Tras subrayar que hasta ahora no contaban con ningún tipo de ayuda, ha apostado por poner en marcha otras medidas como campañas de concienciación social y médica para que puedan "socializar" como el resto de la población, así como contar con un diagnóstico precoz.

Fernández ha indicado que entre un 1 y un 1,5 % de la población es celiaca y que a este porcentaje hay que sumar a los afectados por las alergias al trigo y por la sensibilidad al gluten no celiaca, que tienen que realizar una dieta similar a la de los enfermos de celiaquía.

"Es un volumen muy importante y además contamos con la desventaja de que esta enfermedad no está diagnosticada al cien por cien", ha dicho la responsable de FACA, que ha detallado que hay mucha población que la padece como enfermedad "multisistémica" que no solo se manifiesta en síntomas digestivos sino que se puede "camuflar" en otro tipo de trastornos.

Ha destacado también que se trata de una enfermedad "genética y hereditaria", por lo que "no es muy extraño que en una misma familia haya más de un miembro" que tenga que seguir una dieta específica libre de gluten, algo que ya "es una locura" a nivel económico. "Cien euros no es una gran ayuda, pero estamos muy contentos, porque esta medida es un avance a pasos agigantados", ha enfatizado.

40.000 personas celiacas en Andalucía

Esta medida entrará en vigor junto con el Presupuesto de la comunidad para 2026 y tendrá efecto, por tanto, en la declaración de la renta que se presente la próxima primavera, y se unirá a las tres rebajas fiscales que anunció el Gobierno andaluz la pasada semana sobre la vivienda, las mascotas y los gimnasios.

"En Andalucía hay casi 40.000 personas celiacas. Por eso, muchas familias hacen la compra cada día buscando la etiqueta 'sin gluten' en los productos. Algunos de ellos valen cuatro veces más que los normales. La celiaquía es una enfermedad que no tiene medicación, y el único remedio, hasta hoy, es controlar la dieta, y pagar en la cesta de la compra hasta cuatro veces más en muchos alimentos, como la pasta o el pan", ha explicado Moreno en su anuncio.