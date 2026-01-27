La comisión de investigación del accidente de Adamuz lamenta que la línea Madrid-Sevilla no se renovó integralmente

El presidente de la CIAF, extrañado por cómo se ha hecho la obra de la línea Madrid-Sevilla

Ignacio Barrón, el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), se ha mostrado extrañado por que el Ministerio de Transportes no haya remodelado de forma integral la línea Madrid-Sevilla, ya que ha dejado unos tramos antiguos y otros nuevos en su primera entrevista, concedida al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

“Todos creíamos que se había hecho una remodelación integral de la Línea Madrid-Sevilla después de 30 años de funcionamiento y no ha sido así. Se han renovado los desvíos, que era una parte que, por lo visto presentaba problemas que podían llegar a ser críticos y alguna parte más del carrilaje y algún elemento más que vamos a comprobar. Precisamente es una de las cosas que hemos pedido ahora a Adif, que nos informe de exactamente qué se ha hecho, por qué y por qué unos tramos sí y otros tramos no”, declara el presidente de la CIAF.

No le extraña, sin embargo, que se hayan renovado los carriles con otros antiguos si los que tenían más años se encontraban en buen estado. “Hay una serie de criterios para renovar los carriles y a mí, personalmente, no me sorprende que sigan existiendo carriles del año 89 siempre que estén en buen estado, claro”.

El presidente de la CIAF da por hecho que se han soldado carriles de diferente antigüedad y responde que no ve problemas en ello, si la ejecución el trabajo ha sido la correcta. “Juntar dos carriles de épocas distintas, en principio, no es causa de ningún tipo de anormalidad. Siempre que se tenga en cuenta, siempre que se haga bien”, afirma.

La entrevista ha sido realizada por Miguel Ángel Carrillo, presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos; Ricardo Martín de Bustamante, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y Juan José Martínez López; secretario general del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

En cuanto al balasto, otro de los elementos de la infraestructura ferroviaria, que es la capa de grava o de piedra machacada sobre la plataforma de las vías férreas para asentar y sujetar sobre ella las traviesas, el presidente de la CIAF descarta que tenga que ver con el trágico accidente. “El balasto, en principio, no parece que tenga una intervención especial en este accidente”, asegura Barrón.

Más separación entre ejes de vía para evitar colisión de trenes

A modo de recomendaciones para evitar la colisión entre dos trenes, la CIAF señala que es partidaria de ampliar la separación actual entre ejes de vía a una distancia mínima de 5 metros, en lugar de los 4,30 a 4.50 metros que tienen actualmente.

“La reflexión podría llevarnos a recomendar que, en el trazado de las nuevas líneas, la separación entre ejes de vía sea mayor”, defiende.

“Yo, personalmente, creo que la distancia entre vías tendría que tender a ser 5 metros siempre. En este caso es una línea antigua y tiene 4 metros 30… en algunas líneas más modernas se va a 4.50, y yo creo que somos un poco tacaños en eso”, sostiene.

Aconseja también seguir el ejemplo de Japón para elevar la seguridad en el diseño de los bogies de los trenes, de forma que ante un accidente estos bogies no salgan despedidos. “También hay unos dispositivos, hemos visto en Japón, que todos los bogies de alta velocidad tienen una especie de lengüeta cuya función es, que en caso de descarrile, chocar contra el carril y evitar que se desplace”.

“Eso son cuestiones de diseño que habrá que analizar y que habrá que reflexionar”, puntualiza.