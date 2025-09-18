Consumo recorta un 29% las subvenciones a Facua en 2025

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha aplicado el mayor recorte de subvenciones de la historia a FACUA-Consumidores en Acción, con una reducción del 29% para el ejercicio 2025. Esta decisión supone casi 174.000 euros menos respecto a las ayudas concedidas en 2024, año en el que la organización ya había experimentado una disminución del 8% en sus fondos para actividades de lucha contra el fraude e información a los consumidores.

El departamento dirigido por Pablo Bustinduy ha incrementado simultáneamente las subvenciones a cinco de las ocho asociaciones beneficiarias. Entre los casos más destacados figura la OCU, que recibirá un 15% más de financiación, mientras continúa paralizada la investigación que salió a la luz en 2023 sobre sus presuntos cobros de comisiones a empresas a cambio de captarles clientes mediante campañas publicitarias.

El pasado miércoles, el ministerio dictó la propuesta de resolución definitiva para estas subvenciones, rechazando todas las alegaciones presentadas por FACUA. Las ayudas, destinadas a promover el asociacionismo y la protección de los derechos de los consumidores durante 2025, también benefician a la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), que verá incrementado su presupuesto en un 12%. Esta entidad declara contar con más de 13.000 socios y haber tramitado cerca de 123.000 consultas durante 2024 con un único trabajador contratado para tal fin, lo que equivaldría a 489 consultas diarias en días laborables.

Falta de verificación y distribución de las ayudas

A pesar de las dudas planteadas por FACUA en sus alegaciones, el ministerio ha rechazado verificar diversos datos aportados por las asociaciones. Entre ellos, no ha requerido a AUC documentación que acredite el elevado número de consultas que asegura haber gestionado. Esta organización recibirá 293.754 euros en ayudas públicas, una cantidad que supera en más de seis veces su gasto anual en personal, que no alcanzó los 49.000 euros el año pasado.

De las tres asociaciones afectadas por recortes, FACUA resulta la más perjudicada con una reducción del 29%, seguida por Adicae con un 19% menos respecto a 2024. UNAE también experimenta una ligera disminución del 4% en sus subvenciones.

Distribución final de las subvenciones para 2025

Tras la resolución ministerial, Asufin se sitúa como la asociación más beneficiada con 583.944 euros, lo que representa un aumento del 41% respecto al año anterior. Le sigue la OCU con 449.815 euros, FACUA con 435.497 euros, CECU con 432.605 euros, Adicae con 431.357 euros, AUC con 293.754 euros, UNAE con 214.304 euros y Hispacoop, que recibirá 206.254 euros, un 3% más que en 2024.

Esta distribución de subvenciones para actividades de información, defensa y protección de los derechos de los consumidores marca un significativo cambio en la política de financiación del Ministerio de Consumo, alterando sustancialmente el panorama del asociacionismo en defensa de los consumidores para el presente ejercicio.