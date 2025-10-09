La crisis del cribado de mama es tan grave que hasta se mentan a los padres

La dimisión (¿o ha sido cese?) de la consejera de Salud por los errores en el cribado del cáncer de mama no ha sido suficiente para todos los grupos de la oposición política en Andalucía que entienden que esta crisis afecta directamente al presidente de la Junta que es quien debe dimitir. Así lo afirmaba Vox hace tres días y así se lo ha dicho a la cara el portavoz Manuel Gavira al presidente andaluz, "Váyase a su casa de una vez por todas porque los andaluces se lo vamos a agradecer", y lo reiteraba la portavoz socialista, María Márquez, "váyase, señor Moreno, váyase", durante la sesión de control al Gobierno en el Parlamento andaluz.

La cuestión es que esa petición ha sido lo de menos porque la crispación del salón de plenos ha sido tal que el presidente de la Junta y la portavoz socialista han acabado mentando a sus respectivos padres, un recurso que ha dejado en silencio a toda la sala a pesar de lo accidentado de la sesión. María Márquez acusaba a Juanma Moreno de "mentir" al decir que no había "listas de espera" en el cáncer para desvelar que su propio padre las ha padecido, que ha tenido que recurrir a la sanidad privada para que le confirmen el diagnóstico y estaba recibiendo tratamiento durante el debate parlamentario. Una confesión que ha hecho al borde de la emoción. Y que ha tenido la réplica en el presidente de la Junta, "no me dé lecciones", quien ha desvelado que su padre sufrió cáncer de colon en los años 2009, 2010 y 2011, "cuando no existía el cribado". Había muchas caras circunspectas ante la deriva de la confrontación política.

Todos los focos, y nunca mejor dicho, estaban puestos en los errores en el cribado; los principales programas de las televisiones nacionales esperaban a Juanma Moreno generando una gran expectación mediática. Unos aseguraban que se debía a una "cacería política" y otros entendían que obedecía a lo original de la situación, "ha habido una dimisión y eso no pasa nunca en España". Lo cierto es que las palabras del presidente andaluz resumían la jornada: "Ha sido un debate nada edificante; hemos perdido el respeto, la corrección y la educación que habíamos tenido durante seis años". Y en el que Moreno anunció que se realizarán auditorías en todos los programas de cribado de cáncer (cérvix y colon) para verificar que se realizan las pruebas secundarias pertinentes en los casos de diagnósticos no concluyentes.

"Traición" y "mentiras"

Los tres grupos de izquierdas de la oposición han sostenido que el Gobierno andaluz conocía la gravedad del problema "desde 2021" ya que un informe de 2023 del SAS alerta de una "alarmante subida del cáncer de mama", un documento al que se han referido tanto la socialista María Márquez como la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto. Ambas defienden que se están ocultando datos. "Diga la verdad porque la realidad le ha reventado en la cara", le decía Inma Nieto, y entienden que el origen del problema está "en la privatización", una afirmación que Moreno negaba tajantemente, reclamando "rigor y no soflamas ideológicas" a la hora de hablar sobre el sistema público de salud. "Saben que no es real y me indigna. ¡Ya está bien, por Dios!". En el mismo sentido, la portavoz socialista insistía, "venden a trozos la sanidad pública mientras la gente en esta tierra se muere”.

Desde Adelante Andalucía, del portavoz José Ignacio García acusaba a Moreno de cometer "dos errores que no se pueden cometer", "no se puede mentir al pueblo andaluz", y "ha despreciado a las mujeres con cáncer en Andalucía", aseguraba en una intervención en la que trató de poner un audio de móvil, lo que el presidente del Parlamento le impidió. La respuesta de Moreno fue tratar de calmar las aguas, "vaya contra mi, pero no contra un sistema que nos ha costado décadas construir", aseguraba.

Por cierto que la única persona que defendía a la ya ex consejera de Salud de la Junta, Rocío Hernández, era el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, comparando su actuación con la ministra Ana Redondo en el caso de los fallos de las pulseras anti maltrato: "Ojalá la ministra de Igualdad hubiera tenido la valentía, la honestidad y la humanidad de Rocío Hernández".