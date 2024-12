Los andaluces gastarán de media 61 euros en Lotería de Navidad

Sevilla/El 22 de diciembre es un día especial marcado en el calendario navideño.

Los aficionados al sorteo de la Lotería de Navidad ya tienen el anís y los mantecados preparados para, llegada la hora, encender temprano la televisión y seguir las redes sociales.

El objetivo: ver cómo se abren las abren las puertas del Teatro Real y escuchar cómo salen los premios hasta llegada del Gordo.

El anuncio de la Lotería de Navidad 2024

Los disfraces de los más fanáticos de una jornada entrañable marcan el arranque del día que acabará muy bien para los afortunados que se hagan con el primer premio.

A las 08:00 horas abre el Teatro Real

Para ello, lo único que hay que hacer es comprar algún décimo, y con suerte, caerá "lo echado".

Aunque hay un dicho que incluso se atreve a pronosticar que "hay más probabilidades que se caiga un rayo que de que le toque la lotería", lo cierto es que estos días son para arriesgar aunque sea para pasar un rato divertido, y eso tan solo se puede hacer adquiriendo algún décimo de lotería.

Ojo, no osbtante, a quien lo comparta con algún familiar o amigo.

La administración más famosa de España es Doña Manolita por ser la que más premios ha dado a lo largo de historia por volumen de negocio.

No obstante, este dato no es proporcional al gasto que han realizado los madrileños; de hecho, no son los que más gastan en lotería.

La Rioja, la que más gasta

Son los sorianos de La Rioja, según la Sociedad Estatal de Apuestas del Estado, los que destinarán una mayor cantidad en décimos de Lotería; en concreto, hasta 285 euros de media por habitante.

Por el contrario, Andalucía no se acerca a esa cifra, dado que la estimación indica que de media gastará unos 61euros, es decir, poco más de tres décimos de Lotería de Navidad.

Se trata de una cifra que sí se parece al gasto medio previsto en el conjunto de los españoles, que para estos dís esta nueva edición, la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha hecho una estimación de lo que va a gastar cada español: 73,84 euros de media, apenas dos euros más que en 2023.

Gasto por comunidades

El dato andaluz pone de manifiesto que Andalucía no arriesga demasiado, siendo las comunidades del norte las que más gasto hacen durante estas fechas; de igual modo que las islas, así como Ceuta y Melilla están a la cola, un año más.