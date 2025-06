Un debate sobre política general en el Parlamento... con la mirada puesta en las pantallas

La sesión plenaria empezaba tranquila, Juanma Moreno iniciaba su intervención desgranando los éxitos de su gestión y los portavoces de los grupos tomaban nota en sus réplicas ya preparadas. Pero se notaba un runrún especial en torno al grupo socialista más nervioso de lo habitual desde la noche anterior por más que ninguno atisbase el alcance real de la tormenta. Y, al poco de terminar la primera intervención del presidente de la Junta, los detalles recogidos en las 490 páginas del informe de la UCO tomaban el Parlamento.

Cada dispositivo electrónico, móvil, tablets, ordenadores y las televisiones que hay repartidas por los despachos del recinto, recogía una noticia diferente con las escandalosas conversaciones grabadas entre Ábalos, Koldo y quien dimitía como secretario de Organización, Santos Cerdán. “Estamos muy tristes y preocupados”, decía un diputado socialista que reconocía que en el PSOEde Andalucía desconocían las intenciones de Sánchez en su rueda de prensa, la primera por cierto que daba desde el 9 de abril.

Y eso que ya circulaban algunas informaciones descartando grandes novedades en esta comparecencia “si Pedro convoca una rueda esta tarde, no te preocupes, no pasa nada”, decía una fuente interna.

Sin embargo, la sensación de final de legislatura era tal en el Parlamento que había quien apostaba hasta por un adelanto de las elecciones autonómicas aprovechando la extrema debilidad socialista. Es más, hasta se hacían las cuentas para la convocatoria de unas generales. Porque si Pedro Sánchez sólo puede aguantar hasta final de mes, las urnas se abrirían en el mes de agosto.

Un escenario que no gustaba a sus rivales políticos si bien se veía como una oportunidad, “eso va a cabrear todavía más a la gente”, aseguraban desde el PP. Cuando Sánchez comparecía en rueda de prensa, ya se había levantado la sesión del Parlamento pero muchos diputados permanecieron en la Cámara atentos a las novedades. Una pequeña toma de oxígeno para la legislatura de la que ya nadie duda que no podrá llegar hasta 2027 por más auditorías internas que anuncie Sánchez.