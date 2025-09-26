Un decidido compromiso con la formación y el empleo

La transición energética es toda una realidad y promete cambiar la forma en la que producimos y consumimos electricidad. Y, para que ese tipo de energía llegue hasta los hogares, las redes de distribución requieren de trabajadores capaces de operarlas, mantenerlas y modernizarlas en un escenario de inversiones crecientes.

El reto no es insignificante: son necesarios profesionales con formación específica en un sector que avanza a gran velocidad. Para afrontarlo, Endesa ha puesto en marcha, en colaboración con la Consejería de Educación Junta de Andalucía, un programa de Formación Profesional Dual que ofrece a los jóvenes la oportunidad de obtener los conocimientos adecuados y trabajar en este sector en auge, de desarrollar una carrera profesional en la distribución eléctrica.

Los éxitos avalan a esta novedosa iniciativa en la comunidad autónoma. Tras dos años de formación, 47 alumnos han finalizado el ciclo medio de Instalaciones eléctricas y automáticas o el ciclo superior de Sistemas electrotécnicos y automatizados que conforman el programa de FP Dual de Endesa en redes de distribución. De ellos, el 79 por ciento ha recibido ya una oferta de trabajo.

Institutos con FP Dual.

Un aspecto fundamental ha sido las prácticas, gracias a las cuales los estudiantes han tenido la oportunidad de experimentar en primera persona el día a día del trabajo de campo que realiza Endesa, para garantizar el suministro eléctrico y modernizar y adaptar las redes a los desafíos que conlleva la transición energética y, sobre todo, les ha abierto las puertas para encontrar su primer empleo.

Sobre esta apuesta formativa, Virginia Ocio, responsable de Sostenibilidad y Economía Circular de Endesa, explicaba recientemente que se busca “atraer talento joven, de mejorar la empleabilidad local y así aprovechar las oportunidades laborales que está creando la transición energética y, más en concreto, la modernización de las redes de distribución. Creemos en una transición energética que transforme el modelo económico y que también forme a quienes lo hacen posible”.

Las redes de distribución requieren de trabajadores capaces de operarlas, mantenerlas y modernizarlas.

Su cuarta edición arranca este mes de septiembre con formaciones a profesores, y seguirá teniendo la colaboración de la Consejería de Educación, así como de los contratistas de e-distribución, la filial de redes de distribución de la compañía.

Con los más vulnerables

No obstante, el compromiso de Endesa con la formación y el empleo en Andalucía se extiende hasta las personas más vulnerables y la sostenibilidad. De tal manera que su Fundación y Konecta Foundation han implantado un programa titulado Hub Empleo Verde, que se presentó en junio pasado con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, con el que se contribuye a un desarrollo económico sostenible, garantizando una transición ecológica y justa en la que nadie “se quede atrás”.

Este proyecto conjunto busca generar oportunidades reales en el ámbito de la economía verde, impulsando la inclusión sociolaboral a través de la capacitación en sectores con futuro. En concreto, se tiene previsto apoyar a 1.500 personas en riesgo de exclusión social y facilitarles el acceso a empleos en el ámbito medioambiental, acompañar a 200 de ellas en itinerarios de inserción personalizados y facilitar la contratación de al menos 100 en empleos sostenibles a lo largo de los próximos dos años.

El Hub Empleo Verde ya ha acercado oportunidades de empleo a más de 540 personas.

Puesto en marcha en enero de este año, ya ha acercado las oportunidades de empleo verde a más de 540 personas en situación de vulnerabilidad, ha realizado cerca de 80 itinerarios de empleo y ha logrado la contratación de 12 personas en empleos verdes. Además, cuenta con 116 acuerdos con entidades sociales, empresas, asociaciones empresariales y centros de formación para el desarrollo de itinerarios de inserción de colectivos vulnerables en un sector en pleno crecimiento.

Proyecto con Cáritas

Por otro lado, la Fundación Endesa está convencida de que de la situación de pobreza no sólo se sale con aportaciones económicas, sino que hay que dar un salto e invertir en acciones formativas que habiliten a las personas para el trabajo. Por este motivo, desde hace años viene apoyando procesos formativos en Cáritas Diocesana de Huelva. Así, este año tuvo lugar la primera edición del curso de energías renovables, que benefició a once personas, ocho hombres y tres mujeres. Hasta el momento y gracias al esfuerzo conjunto del equipo técnico, las entidades colaboradoras y la dedicación del alumnado, se han cerrado seis inserciones laborales, que se harán efectivas una vez finalicen las prácticas, un número que irá en aumento en las próximas semanas.

Concretamente, el objetivo de este curso es contribuir a la mejora de las condiciones socio profesionales de personas que se encuentran en situación de riesgo o de exclusión social, mediante su participación en un programa formativo que las habilite para la consecución de un empleo.

El programa ha abordado una amplia variedad de contenidos orientados tanto a la adquisición de habilidades técnicas como al desarrollo personal, incluyendo visitas a instalaciones energéticas, montajes eléctricos y solares, mantenimiento y diseño de soluciones energéticas, ejercicios prácticos de eficiencia energética, prevención de Riesgos Laborales, Igualdad de Género, Competencias Digitales, Derechos laborales y habilidades sociales y Sostenibilidad medioambiental.

Estas dos actuaciones: el Hub Empleo Verde y este curso de energías renovables no son más que una muestra del completo programa La Fundación Endesa lleva a cabo para contribuir al fomento del talento y al desarrollo social a través de proyectos educativos, de formación para el empleo, biodiversidad, culturales y de voluntariado.