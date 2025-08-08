Dan por extinguido el incendio declarado en la Mezquita de Córdoba

Un incendio se ha declarado este viernes en el interior de la Mezquita-Catedral de Córdoba, Patrimonio de la Humanidad. Las llamas se han originado en una de las capillas y se ha extendido hasta las cubiertas, según han informado fuentes del Cabildo Catedral. Tras una hora de intensa labor, el fuego se ha declarado extinguido, si bien ahora quedan las labores de refresco y evaluar los daños que han podido causar las llamas.

Según ha dicho a los periodistas el portavoz del Cabildo Catedral, Juan José Jiménez, el fuego se originó por causas que aún se desconocen en una capilla ubicada en las naves de Almanzor, situada junto a la del Espíritu Santo. Se utiliza como almacén de la maquinaria de limpieza y sillas. Rápidamente, el fuego se extendió desde el interior hasta las cubiertas del templo y tres dotaciones de bomberos se desplazaron de inmediato hasta el monumento para tratar de contener las llamas.

Las fuentes han explicado que sobre las 22:00 el fuego ha quedado "acotado" y después se ha logrado extinguir. Según distintas fuentes, no hay ninguna persona herida. Hay que tener en cuenta que a la hora que se ha producido el fuego, el templo ya se encuentra cerrado a las visitas.

La ampliación de Almanzor

Según ha informado oficialmente el Cabildo-Catedral, el siniestro se localiza "en la zona de Almanzor". Se trata de la tercera y última ampliación de la Mezquita, del siglo X, cuando se añadieron ocho naves a todo lo largo del lado oeste del edificio, incluido el patio, para poder amparar a la elevada población que la capital del Califato tenía en aquel momento.

Los arquitectos copiaron la estructura de la construcción de Alhaken II, aunque abaratando los costes y eliminando lo superfluo, con un carácter esencialmente utilitario que refleja el pragmatismo y el sentido de la disciplina del dictador amirí.

Los fustes son de jaspe gris, en diferentes grados, pero bastante uniformidad. Los capiteles resultan ser una abstracción del orden compuesto, aunque en la zona paralela a la ampliación de Alhaken II alternan con el corintio. Los pilares superiores apuntalan en modillones de rollo con faja intermedia, y los arcos que los separan tienen dovelas de piedra, aunque con la pintura simulan el efecto, como en Medina Azahara, de alternar piedra y ladrillo.

El tercer incendio en su milenaria historia

Este incendio es el tercero que sufre en su milenaria historia en la que solo ha registrado dos anteriores de los que se tengan constancia: el primero en 1910, hace 115 años, y el segundo en 2021.

El 29 de mayo de 1910, la Mézquita-Córdoba sufrió el primero de ellos que fue causado por una descarga eléctrica sobre el cimborrio del crucero del templo.

El segundo tuvo lugar 5 de julio de 2001. Un fuego en las dependencias del archivo destruyó aproximadamente 25 legajos de los más de 5.000 almacenados.

Las causas se relacionaron con la explosión de dos aerosoles, posiblemente activados por el efecto lupa del sol en una sala sin refrigeración y con temperaturas muy altas

La Mezquita-Catedral de Córdoba es uno de los monumentos más emblemáticos de España y un referente mundial del arte islámico. Construida en el siglo VIII como mezquita omeya, fue transformada en catedral cristiana en el siglo XIII tras la Reconquista.

Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1984, es un símbolo del legado andalusí y uno de los destinos turísticos más visitados de Andalucía. Su valor cultural, artístico y religioso la convierte en una pieza clave del patrimonio universal.