La demanda de Amama al SAS por los fallos en el cribado de cáncer de mama se estudiará "caso a caso"

La Asociación de Mujeres Afectadas por Cáncer de Mama (Amama) ha confirmado este martes que ya ha comenzado a recopilar la documentación necesaria para emprender acciones legales contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por los fallos detectados en el programa de detección precoz del cáncer de mama.

Este nuevo paso ha sido comunicado tras una reunión de unas dos horas celebrada en la sede de Amama en Sevilla, en la que participaron sus servicios jurídicos y una treintena de mujeres afectadas. Al término, el representante legal de Amama, el abogado Manuel Jiménez Soto, ha explicado que durante el encuentro se ha procedido a recoger "caso por caso la información médica y administrativa de las pacientes", con el objetivo de estudiar individualmente cada situación y valorar el tipo de acción legal más adecuada.

"Nos han depositado en confianza una serie de documentos que estamos analizando de forma individual. En función de lo que se acredite en cada caso, tomaremos la decisión de si presentamos demandas individuales o una acción colectiva, siempre con la intención de no dejar fuera a ninguna afectada", ha declarado el abogado.

El letrado ha señalado que existen posibilidades de iniciar acciones penales, especialmente si se demuestra que ha habido negligencia médica con consecuencias graves, como lesiones o incluso fallecimientos derivados del retraso en las pruebas diagnósticas.

"Si se acredita que ha habido una negligencia que ha producido lesiones, o incluso una muerte, habrá que actuar penalmente. No lo sabemos aún con certeza, pero no lo descartamos", ha afirmado.

Además, el letrado ha informado de que algunas de las afectadas ya presentaron en su día reclamaciones patrimoniales ante la Junta de Andalucía, pero la respuesta institucional ha sido, según denuncia, "prácticamente nula". "En un caso, la Junta simplemente respondió que lo sentía mucho. En otros, se remitieron los expedientes a distintos departamentos, sin que se haya vuelto a saber nada desde junio", ha criticado.

El abogado ha querido aclarar que la decisión entre presentar una demanda colectiva o demandas individuales aún está por tomar, y dependerá de las circunstancias concretas de cada afectada, especialmente en lo que respecta a los plazos legales y la naturaleza del daño sufrido. "Si hago una demanda colectiva alguna mujer puede quedar fuera su propia casuística o por motivos de plazo. No me atrevo a dejar a nadie fuera de la reclamación", ha puntualizado.

Más allá del frente jurídico, el testimonio de la presidenta de Amama, Ángela Claverol, ha puesto el foco en la dimensión humana del drama que están viviendo decenas de mujeres andaluzas.

Visiblemente emocionada, Claverol ha señalado que todo el equipo directivo de la asociación está “desbordado” por la gravedad de los casos que están recibiendo y la falta de respuesta institucional. "Está siendo muy duro. Desde la junta directiva lo estamos viviendo con una gran carga emocional, porque vemos a diario casos terribles. No es sólo que te toque, es que ni siquiera te avisen de la forma en que te ha tocado", lamentó. "Todas tenemos a alguien a quien queremos. Y si le pasara a ella, a una amiga, a una madre, a una hija, sería igual de doloroso que lo que están viviendo estas mujeres en sus familias", afirmó con contundencia.

Estas declaraciones llegan en un momento de máxima tensión social, tras las denuncias públicas de Amama por los retrasos en las pruebas complementarias derivadas de mamografías con resultados no concluyentes, que en algunos casos, según la asociación, habrían contribuido a la muerte de pacientes. La propia presidenta de Amama, Ángela Claverol, calificó la situación de “catástrofe” y anunció que la única vía para que se escuche a las afectadas es la judicial.

Este miércoles, 8 de octubre, está convocada una concentración frente a la sede central del SAS en Sevilla bajo el lema “Nuestra vida no puede esperar”, con el apoyo de organizaciones sociales, sindicales y partidos políticos. Entre los colectivos que respaldan la movilización se encuentran UGT, CCOO, CSIF, Facua, Marea Blanca y formaciones como el PSOE, Adelante Andalucía o IU.

En paralelo, el Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una investigación de oficio y la asociación El Defensor del Paciente también ha llevado el caso a la Fiscalía.