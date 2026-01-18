Descarrilan dos trenes tras un incidente en un desvío en Adamuz

Dos trenes de Larga Distancia de Alta Velocidad han descarrilado este domingo en el término ferroviario de Adamuz, como consecuencia de un incidente ocurrido en los desvíos de entrada a la vía 1.

Según la información disponible, el tren LD AV Iryo 6189, que realizaba el trayecto Málaga – Puerta de Atocha, descarriló al acceder a la estación, invadiendo la vía contigua. En ese momento circulaba por dicha vía el tren LD AV 2384, con recorrido Puerta de Atocha – Huelva, que también resultó descarrilado.

Como consecuencia del suceso, la circulación ferroviaria en el tramo afectado ha quedado interrumpida. Los servicios de emergencia y personal ferroviario se han desplazado al lugar para atender la incidencia y evaluar los daños en la infraestructura y el material rodante.

Por el momento no se ha informado oficialmente sobre posibles heridos ni sobre las causas del descarrilamiento, que están siendo investigadas. Las compañías ferroviarias y el administrador de infraestructuras trabajan en la gestión de los pasajeros afectados y en el restablecimiento del tráfico.