Descarrilan dos trenes tras un incidente en un desvío en Adamuz
Afecta a un Iryo que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha y un tren de Renfe con recorrido Puerta de Atocha-Huelva.
Dos trenes de Larga Distancia de Alta Velocidad han descarrilado este domingo en el término ferroviario de Adamuz, como consecuencia de un incidente ocurrido en los desvíos de entrada a la vía 1.
Según la información disponible, el tren LD AV Iryo 6189, que realizaba el trayecto Málaga – Puerta de Atocha, descarriló al acceder a la estación, invadiendo la vía contigua. En ese momento circulaba por dicha vía el tren LD AV 2384, con recorrido Puerta de Atocha – Huelva, que también resultó descarrilado.
Como consecuencia del suceso, la circulación ferroviaria en el tramo afectado ha quedado interrumpida. Los servicios de emergencia y personal ferroviario se han desplazado al lugar para atender la incidencia y evaluar los daños en la infraestructura y el material rodante.
Por el momento no se ha informado oficialmente sobre posibles heridos ni sobre las causas del descarrilamiento, que están siendo investigadas. Las compañías ferroviarias y el administrador de infraestructuras trabajan en la gestión de los pasajeros afectados y en el restablecimiento del tráfico.
