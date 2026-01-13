Los diputados andaluces se suben el sueldo otro 1,5% para este año

Nueva subida de sueldos para los diputados andaluces en menos de un mes. La Diputación Permanente de la Cámara ha decidido subir las retribuciones básicas y periódicas para los diputados en un 1,5% para este año 2026, aumento que se aplica con respecto a los sueldos vigentes a 31 de diciembre de 2025. Y es un dato significativo porque el pasado 17 de diciembre, hace menos de un mes, la Cámara andaluza aprobó otra subida del 2,5% de los sueldos de sus señorías con carácter retroactivo para todo el año 2025. En términos absolutos esto se traduce en que las retribuciones básicas de cada uno de los 109 diputados pasa de ser de 3.460 euros brutos al mes, que era la que estaba vigente desde 2024, a situarse en 3.600 euros brutos mensuales.

El acuerdo de la Diputación Permanente, firmado por el letrado mayor de la Cámara, detalla, además, que esta subida se podrá incrementar en otro 0,5% "si la variación del IPC en el año 2026 es igual o superior al 1,5 por ciento", una mejora que se abonaría "en el primer trimestre de 2027".

La Mesa de la Diputación Permanente ha entendido que "corresponde ahora aplicar el incremento de las retribuciones previsto para 2026 en el Real Decreto ley 14/2025, de 2 de diciembre, al personal al servicio del Parlamento de Andalucía", así como ha considerado "necesario aplicar a los diputados y diputadas el mismo incremento retributivo previsto" del 1,5% --que podría incrementarse en un 0,5% más según el dato del IPC con el que finalice el año 2026--, "a fin de evitar la pérdida de poder adquisitivo de las retribuciones que perciben". También se ha acordado incrementar "el crédito disponible para productividad del personal al servicio del Parlamento de Andalucía en el porcentaje del 1,5%".

Se mantienen dietas y complementos

Según consta en la documentación oficial del Parlamento, el sueldo base de los diputados hay que sumar los complementos por razón del cargo y que son incompatibles entre sí. De esta manera, la Presidencia de la Cámara le suma otros 1.761,22 euros, mientras que las Vicepresidencias de la Mesa y portavoces de los grupos parlamentarios suman 1.413,99 euros mensuales. Las Secretarías y vocal de la Mesa, además de los portavoces adjuntos de los grupos, perciben otros 1.063,21 euros mensuales más. En el caso de las comisiones, las Presidencias y los portavoces de los grupos parlamentarios en las comisiones suman otros 562,58 euros, cantidad que para las Vicepresidencias de las comisiones es de 382,02, y para las Secretarías de las comisiones de 201,46 euros.

A esto hay que sumar la llamada "indemnización por razón del servicio", que incluye los pagos por locomoción y las dietas y que también se mantiene sin cambios.

Un 10% más de dinero para sueldos

Los diputados andaluces tendrán más dinero para sueldos en 2026. Tan importante como casi un 10% más de la partida presupuestaria destinada al salario (un 9,79% exactamente), según consta en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía que ha publicado el Presupuesto de la Cámara andaluza para 2026. En términos absolutos, los sueldos de sus señorías ascienden a 6.797.130 euros brutos para el próximo ejercicio. Hay que tener en cuenta que hay 109 diputados en la Cámara andaluza y que todos no cobran lo mismo.

Fuentes parlamentarias explicaron a este diario que el aumento del 10% es una previsión para pagar las cesantías de los diputados que dejarán de serlo al terminar la Legislatura, una cantidad que se calcula dependiendo del tiempo que hayan sido parlamentarios. Las elecciones autonómicas previstas para la próxima primavera provocarán la salida de un número indeterminado de diputados (dependiendo del resultado electoral) que tendrán derecho a cobrar esas cesantías.

Por esto mismo, la partida de la llamada "indemnización por razón del servicio" y que se reduce en un 3,12% con respecto a este año, pasa de contar con con 2,6 millones a 2,5 para el año que viene. Se reduce no porque vayan a percibir menos por dietas o locomoción sino porque está previsto el cierre del Parlamento durante varios meses a causa de las elecciones previstas a medidados de 2026.