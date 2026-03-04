Sánchez pone en peligro nuestra Defensa

Queda muy bien para el mundo progre, que no progresista, que España se desvincule de la operación de Trump y Netanyahu contra Irán. No permite la utilización de las bases de Morón y Rota para que reposten los cazas y bombarderos de Estados Unidos con destino a la zona en conflicto, sus pilotos recobren fuerzas o les pongan a punto sus aviones.

La contienda que hoy conmociona al mundo no se soluciona con argumentos de asamblea de Universidad y aquello del “imperialista americano”. La Defensa es asunto muy serio y un gobernante está obligado a dejarse asesorar por los profesionales antes de tomar decisiones. Más aún en una situación de guerra en la que nos podemos ver implicados. Formamos parte de la OTAN y la Unión Europea, lo que nos obliga a cumplir con los compromisos asumidos.

Gobernar no es jugar a las casitas ni defender un fuerte asediado por los indios, por no mencionar que las bases de Rota y Morón son de utilización conjunta. Conjunta. Y en este mundo en el que las alianzas son fundamentales para sobrevivir –Sánchez lo sabe mejor que nadie porque sobrevive gracias a sus alianzas con partidos que consideraba indeseables–, a la hora de las decisiones difíciles no vale arrugarse con un argumento pacifista que, repito, está bien para una asamblea de facultad.

No es peor ser amigo de Estados Unidos que ser amigo de Irán. No es más cruel Trump que el fallecido Jamenei o quien le suceda, que será un ayatolá tan fanático como él. No es más demócrata Pedro Sánchez que Macron, Merz o el socialdemócrata Starmer, que ha rectificado su declaración inicial y permitirá a Trump utilizar sus bases en territorio británico con fines defensivos. Europa y el mundo entero no pueden situarse al margen de esta contienda. Indeseable contienda, pero está ahí y hay que tomar partido. Irán en un lado y en el otro Estados Unidos, Israel, la mayoría de los países europeos y la mayoría de los países árabes, desde Arabia Saudí a Egipto y Marruecos, el supuesto gran amigo de Pedro Sánchez es el principal aliado de Estados Unidos fuera de la OTAN. Marruecos, puerta de entrada en el Mediterráneo, país estratégicamente situado al que cuidan la práctica totalidad de los países concernidos con la defensa de ese importante mar que por Suez comunica a Europa y al norte de África con el resto del mundo, incluido Israel. Marruecos cuenta con importantes centros militares estadounidenses en su territorio, incluido uno de comunicaciones y otro de entrenamiento para sus fuerzas navales.

Marcar distancias con Estados Unidos en un asunto tan delicado como el que estamos viviendo es una irresponsabilidad.