Los embalses andaluces suman 325 hm3 más en una semana, se sitúan al 52,3% y encadenan dos meses ganando agua

Los embalses andaluces se encuentran este martes al 52,33% (5.801 hectómetros cúbicos) de su capacidad total (11.084 hm3), lo que supone un ascenso de 325 hm3 respecto a hace una semana tras el paso de la borrasca Ingrid y encadenan ocho semanas consecutivas aumentando sus reservas, según se desprende de los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico consultados por Europa Press.

Así, los pantanos andaluces registran casi doce puntos más que la media de los últimos diez años, cuando estaban al 40,81%, con 4.523 hm3 y más de quince puntos respecto al mismo periodo del año pasado, cuando contenían 4.058 hm3.

Sobre los últimos datos proporcionados por el Ministerio, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la región, se sitúan al 49,65%, con 3.987 hm3, lo que se traduce en 87 más en una semana. En relación, superan la media de los diez últimos años (3.177 hm3); y mejoran en 949 hm3 el nivel de almacenamiento a esta fecha del año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 3.038 hm3.

Por su parte, la Cuenca Mediterránea Andaluza sube al 54,43% y se sitúa en 639 hectómetros cúbicos registrados, 21 más que en la semana pasada. Asimismo, su reserva supera la media de los últimos diez años (472 hm3) y la del año pasado, cuando tenía 338 hm3 en este periodo.

Por contra, los embalses del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva experimentan un leve ascenso en sus reservas con 214 hm3, siete más que hace una semana, y se sitúan al 93,45% de su capacidad. Por otra parte, la media de los últimos diez años es inferior a la cifra registrada en la actualidad (182 hm3), y cuentan con tres hectómetros cúbicos más que en la misma semana de 2024, fecha en la que alcanzaban 211 hm3.

La demarcación hidrográfica que incluye los embalses de Guadalete-Barbate en Cádiz sube hasta el 58,21% de su capacidad total, con 961 hm3, 110 más en una semana. Además, la reserva cuenta actualmente con 490 hectómetros más que en la misma semana de 2024, cuando se situaba en 471, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (692 hectómetros).

La reserva hídrica española está al 59,2% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 33.190 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, aumentando en la última semana en 1.135 hm3 (el 2,0% de la capacidad total actual de los embalses).