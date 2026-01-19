La Eurocámara guarda un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz

El Parlamento Europeo ha guardado este lunes un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido este domingo en la localidad cordobesa de Adamuz, donde al menos 39 personas han muerto y más de un centenar han resultado heridas tras el choque entre dos trenes de alta velocidad. Al inicio del pleno, los eurodiputados han guardado un minuto de silencio a propuesta de la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, para rendir homenaje a las víctimas del accidente y a sus familiares, así como a toda "una nación" que está "conmocionada".

"En nombre de este Parlamento, enviamos nuestro más sentido pésame y nos solidarizamos con todos los afectados", ha dicho la política maltesa al inicio de la sesión, añadiendo en una frase en español que "toda Europa está con España en este momento de profundo dolor". Metsola ha lamentado durante su intervención "la trágica colisión ferroviaria ocurrida en el sur de España" y ha pedido a los parlamentarios recordar a "todos los fallecidos y a todos aquellos cuyas vidas han quedado destrozadas". "Les invito a guardar un minuto de silencio", ha concluido.

Poco antes del inicio del pleno, las banderas de la Unión Europea y de España han lucido a media asta frente a los edificios del Parlamento Europeo en Bruselas y Estrasburgo en homenaje a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, un gesto que repetirá la Comisión Europea este martes por la mañana. Al menos 39 personas han muerto y más de un centenar han resultado heridas tras el descarrilamiento de un tren de alta velocidad registrado en Adamuz (Córdoba) sobre las 19.45 horas de este domingo, y el posterior choque de otro tren que circulaba en sentido contrario por la vía contigua.