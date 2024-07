El ex viceconsejero Jesús Rodríguez Román abandona la prisión de Sevilla-I tras la sentencia del TC

El ex viceconsejero de Innovación Jesús Rodríguez Román: "Siempre he tenido la convicción de no haber cometido ningún delito"

El ex viceconsejero de Innovación de la Junta de Andalucía Jesús María Rodríguez Román ha abandonado esta tarde, sobre las 20:20 horas, la prisión de Sevilla-I, después de que la Audiencia de Sevilla haya autorizado su excarcelación tras recibir finalmente la sentencia del Tribunal Constitucional que estima parcialmente su recurso de amparo y anula su condena de seis años y dos días de prisión por el caso de los ERE. A su salida de prisión, Rodríguez Román se ha mostrado satisfecho por la decisión del tribunal de garantías pero ha lamentado el tiempo que ha pasado privado de libertad. "Estoy bien, aunque lógicamente es muy duro. Siempre he tenido la convicción de no haber cometido ningún delito", ha aseverado el ex alto cargo.

Rodríguez Román ha subrayado que siempre ha tenido una "sensación de injusticia". Después del año y medio en prisión, ha proseguido, resulta "duro" pero no sólo por este tiempo encarcelado, "sino por los 11 años desde que nos imputaron con la conciencia absolutamente tranquila, porque no he tenido nunca dudas de la no comisión de ningún delito, personalmente. Así como otros compañeros que sé que no los han cometido. La vida es así", ha añadido.

Por último, el ex viceconsejero confía en "readaptarse" y ser "feliz" lo antes posible, ha concluido el ex viceconsejero en las declaraciones que ha realizado a los periodistas que le aguardaban a su salida de la cárcel sevillana.