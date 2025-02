Las exportaciones de aceite de oliva andaluz a Estados Unidos crecieron un 64% en el último año

El mercado de Estados Unidos ha sido durante 2024 uno de los principales motores de crecimiento del sector olivarero andaluz. Según los datos oficiales en el último año, las exportaciones a Estados Unidos crecieron un 64%, una cifra que ahora es proporcional a la preocupación tanto del Gobierno de la Junta como del sector por los aranceles con los que amenaza Donald Trump. "No sabemos absolutamente nada, si los va a poner o no y en qué condiciones; por eso pedimos a España y a la Unión Europea que trabaje en una diplomacia proactiva", ha explicado este martes el consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco al término del Consejo de Gobierno. En total, las exportaciones de aceite en los primeros once meses del año ascienden a 4.250 millones de euros, un 43% más que en el mismo período del año anterior.

Andalucía concentra la mayor superficie de olivar del mundo y es líder en la producción de aceite de oliva, aceituna de mesa y aceite de orujo. Según los datos oficiales, cuenta con más de 1,6 millones de hectáreas, el 62% del olivar nacional y el 15% de superficie mundial. Este sector genera alrededor de 20 millones de jornales por campaña, lo que representa aproximadamente el 40% del empleo agrario generado en Andalucía. La producción de aceite y aceitunas generó 3.648 millones de euros en 2023, lo que supone el 58,7% de la producción de la rama agraria andaluza. El olivar es el principal cultivo de Andalucía, que se sitúa como la primera región productora del mundo, con una industria transformadora que cuenta con 850 almazaras, 772 envasadoras, 17 refinerías, 41 orujeras, 225 entamadoras y 116 envasadoras de aceituna. Es, además, el producto andaluz con mayor valor por exportaciones entre enero y noviembre de 2024.

Estrategia

En este escenario, el Gobierno andaluz ha aprobado la I Estrategia del Olivar con horizonte 2027 que cuenta con 986 millones de euros y que pretende colaborar en la proyección de este sector aumentando su competitividad y la sostenibilidad de las explotaciones y de la industria; fomentar la orientación al mercado; aumentar el valor añadido; potenciar la calidad diferenciada; mantener la cadena de valor equilibrada y conquistar mercados; e impulsar la economía circular y bioeconomía.

También pretende avanzar en la transformación digital de este sector y consolidar un sistema de ciencia-tecnología y empresa que aumente la tranferencia de conocimientos. Uno de los objetivos es fomentar la producción sostenible y la creación del Centro de Referencia de la Calidad del Aceite de Oliva (CRAO) en Jaén, que reforzará el control y el diagnóstico de la calidad comercial y diferenciada del aceite de oliva.

En materia de aguas, se va a fomentar la construcción de balsas para dotar de más capacidad de almacenamiento y otras medidas que ayuden a las comunidades de regantes a aumentar la eficiencia energética en los sistemas innovadores de regadío y su modernización. También se va a propiciar el desarrollo de la bioeconomía circular a través del impulso de iniciativas o proyectos innovadores y se va a trabajar con el sector en las posibilidades del olivar para aprovechar los créditos de carbono.

Fernández-Pacheco ha insistido en la importancia social de un sector agrícola que fija población al territorio ya que el 97% de los municipios de Andalucía tienen hectáreas dedicadas al olivar.