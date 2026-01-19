La Fiscalía General del Estado velará por las víctimas y trabajará para "esclarecer las causas del lamentable accidente" de tren de Córdoba

La Fiscalía General del Estado también se ha sumado a la interminable ola de solidaridad con las víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba), pero en su caso ha ido más allá, dado su papel de garante de la legalidad, y ha anunciado que piensa proteger "los derechos" de los afectados por el "lamentable accidente", para lo cual ya "trabaja proactivamente" con el objetivo de "esclarecer las circunstancias y las causas" del incidente.

"El Ministerio Fiscal ejercerá sus funciones velando por los derechos de todas las víctimas y trabaja proactivamente para esclarecer las circunstancias y las causas de este lamentable accidente que ha conmocionado a la sociedad española", ha expresado el departamento que ahora dirige Teresa Peramato.

La Fiscalía General del Estado, además, ha resaltado que está "en contacto directo y permanente" con la Fiscalía Provincial de Córdoba, que es la "competente en el procedimiento", y también con la Fiscalía Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, de la que recibe "información actualizada".

El Ministerio Público, por supuesto, encabeza su comunicación mandando su "más sincero pésame y respaldo a los familiares y amigos de las víctimas del grave descarrilamiento" sucedido este domingo por la tarde en Adamuz. También desea "una pronta recuperación a las personas heridas y afectadas por este trágico suceso".