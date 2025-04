El Gobierno andaluz cifra en 239 millones el coste económico del apagón

El apagón de este lunes y las dificultades que han tenido las empresas en retomar su actividad económica, algunas todavía están en fase de reinicio, ha supuesto un coste de al menos 239 millones de euros para la economía andaluza, según ha explicado este miércoles la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno. Son unos datos provisionales "que deben tomarse con prudencia" pero son la primera cifra oficial del coste del apagón. El cálculo que hace el Gobierno andaluz es que la pérdida de un día completo de trabajo son 598 millones de euros, por lo que hacen una extrapolación de los datos.

"Es pronto para dar cifras cerradas pero está claro que son pérdidas millonarias en Andalucía y, lo que es peor, daño reputacional a España que es la cuarta economía de la UE. La imagen que hemos dado al mundo ha sido lamentable y sobre todo teniendo en cuenta que el motor económico, junto a la agroindustria, es el turismo que sólo el pasado fin de semana tuvo un impacto de cien millones de euros". Carolina España ha detallado que el apagón ha afectado a la industria, comercio y hostelería.

Pago de nóminas a los funcionarios

La consejera de Hacienda ha detallado que todos los funcionarios de la administración están cobrando sus nóminas sin incidencias a pesar de las dificultades técnicas en un día de finales de mes. Para facilitar los trámites a la ciudadanía, la Agencia Tributaria ha ampliado en tres días los plazos establecidos para los pagos. Igual sucede con todos los trámites instruidos por la Junta de Andalucía para evitar que caduquen los procedimientos, sobre todo teniendo en cuenta que hay incidencias puntuales en algunas zonas de Andalucía donde las comunicaciones están casi normalizadas.

Así, hay problemas en el SAS en Almería, donde no funciona la resonancia magnética, igual que en Córdoba donde se ha desconfigurado el sofware; todos los hospitales y centros educativos funcionan con normalidad.También falta por recuperar una parte de la desaladora de Carboneras que está sirviendo 50.000 metros cúbicos, con lo que se garantiza el suministro de agua de boca a la población.

Precisamente por eso, el Gobierno andaluz ha decretado el nivel 1 de emergencias, sin dar por cerrada la situación crítica de momento. Respecto a lo que sucedió el día del apagón, la portavoz del Gobierno andaluz ha explicado que el primer contacto con el Gobierno central se produjo a las 13.24 cuando el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, llamó por teléfono al Delegado del Gobierno. El presidente andaluz, Juanma Moreno, habló con la vicepresidenta primera, María Jesús Montero a las 17.10.

La Junta ha alabado la coordinación "leal y sincera" con el Gobierno central y ha agradecido el trabajo de todos los funcionarios, los miembros del Ejército y de la UME y todos los equipos operativos, empezando por los sanitarios. En este capítulo de agradecimientos, Carolina España incluye a las petroleras, con las que mantuvo contacto inmediato y que pusieron a disposición de los hospitales todos sus recursos para surtir a los equipos electrógenos. También a las farmacias que inmediatamente pusieron en marcha el plan de contingencia para servir los medicamentos necesarios y urgentes. Y a los alcaldes que "fueron los primeros, como siempre, para atender a las personas vulnerables y atrapadas sobre todo en Jaén, Córdoba o Almería donde la recuperación del suministro ha tardado más de la cuenta", según la portavoz del Ejecutivo autonómico.

Investigación de la Unión Europea

El Gobierno andaluz ha exigido que se haga una investigación exhaustiva para conocer las causas de esta crisis eléctrica y, sobre todo, para poner los medios para que no se vuelva a producir. "España no sólo ha sufrido un apagón eléctrico, sino también informativo. Los españoles han sido víctimas de un apagón informativo del Gobierno de España que no es aceptable en ningún país occidental; no entendemos cómo pudieron pasar seis horas para que el presidente saliera a dar explicación. Hay que investigar lo sucedido pero no debe estar en manos del propio Gobierno, que no puede ser juez y parte como ayer intentó hacer Pedro Sánchez señalando a las empresas privadas. Pues bien, le recuerdo que Red Eléctrica no se puede decir que sea privada, porque está participada por la SEPI, por el estado y presidida por una ex ministra socialista".

Carolina España ha reclamado que se lleve a cabo una investigación independiente, a cargo de la Comisión Europea, para determinar cuáles son las causas del apagón: "No es normal que no haya explicaciones que no sepamos dos días después qué ha ocurrido y ha habido situaciones sociales complicadas". Una de las demandas del Gobierno de la Junta estriba en que Andalucía fue la última comunidad en recuperar la normalidad en el suministro y el transporte ferroviario. "Esperamos que alguien dé la cara y explicaciones".