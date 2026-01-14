El Gobierno andaluz defenderá un criterio propio en la financiación autonómica

El Gobierno andaluz defenderá hoy un planteamiento propio sobre la propuesta del modelo de financiación autonómica que ha presentado María Jesús Montero y se va a debatir en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP, que son once de las 17, coinciden en rechazar la propuesta para repartir los recursos del Estado. El PP considera un “parche” el modelo que ha elaborado la también candidata andaluza y argumenta que está elaborado para contentar a los independentistas catalanes, pero también reconoce que su aplicación afecta de manera desigual a los territorios. Por eso cada uno va a exponer sus razones particulares a lo largo de la reunión cuando les corresponda el turno de palabra.

Cada consejero de Hacienda defenderá los intereses de su comunidad en un momento estratégico además ya que hay elecciones autonómicas en Aragón el 8 de febrero, en Castilla y León el 15 de marzo, y andaluzas en primavera. Y hay quien ha anunciado que está dispuesto a llegar hasta el Tribunal Constitucional en el caso de que se aprobase este modelo.

Precisamente por este contexto electoral, Alberto Núñez Feijóo ha dejado libertad a sus barones, pasando por encima de los intereses de la Comunidad de Madrid que quería liderar un plante en este órgano de diálogo entre el Gobierno y las comunidades autónomas. El propio Feijóo, cuando era presidente de Galicia, montó un frente con las comunidades del Norte frente al que Juanma Moreno estaba articulando con las comunidades peor financiadas, entonces las socialistas Valencia y Castilla la Mancha además de Andalucía y Murcia.

La base del rechazo a esta propuesta de financiación es la que ya pactaron todos los líderes territoriales populares el 6 de septiembre de 2024 en el Palacete de los Duques de Pastrana en Madrid y que refrendaron en febrero de 2025 cuando el debate sobre la quita de la deuda que también Montero pactó con ERC.

El equipo económico del Gobierno andaluz ha hecho varios proyecciones con la información del modelo de financiación de las comunidades autónomas que ha presentado el Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero, un estudio somero ya que la consejera de Hacienda, Carolina España denunció este martes que no tienen información exhaustiva de los entresijos de la propuesta. “Lo que sí podemos afirmar” es que el nuevo modelo de financiación autonómica no va a beneficiar a Andalucía, que va a “seguir infrafinanciada”.

España censuró que “cada día conocemos detalles que no nos gustan; ahora sabemos que el señor Junqueras entregó un excel a la ministra de Hacienda con la cantidad del dinero que quería y a partir de ahí se fraguó el sistema de financiación”.

El Gobierno reta al PP

El discurso del Gobierno central pasa por destacar que el PP no tiene una propuesta homogénea que plantear frente a la que ha elaborado María Jesús Montero.

La ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, acusaba al PP de “no tener” un modelo de financiación autonómica, retando a las comunidades populares a plantear una alternativa al sistema que ha presentado el Ministerio de Hacienda.

El Gobierno critica que el PP no acometió la reforma del sistema de financiación autonómica cuando tenía mayoría absoluta, por lo que cree que no desdeña el plan presentado por Montero, sino que “están en contra de que los servicios públicos atiendan las necesidades de los ciudadanos”.

Más críticas

Claro que las del PP no son las únicas críticas al modelo de María Jesús Montero. La secretaria general del Podemos, Ione Belarra entiende que es un “interés partidista” y con afán de “enfrentar entre sí” a las distintas comunidades autónomas.

A la censura política se suma la de la agencia de calificación S&P quien asegura que reforma planteada por el Gobierno reduciría las capacidades de financiación del Estado central, lo que condicionaría en mayor medida la salud financiera de España.