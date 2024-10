El Gobierno cree que las medidas de ahorro de agua en Andalucía "no tienen mucha efectividad"

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha señalado que las nuevas medidas de ahorro aprobadas por la Comisión de Gestión de la Sequía de la demarcación hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, competencia de la Junta de Andalucía, ante la situación en la que se encuentran los embalses por la sequía "no tienen mucha efectividad". "Lo razonable es implementar las medidas de racionalización de los usos cuando todavía hay agua para gestionar y por delante tienes un periodo de tiempo que te permite gestionar con una cierta capacidad de minorar los impactos en el conjunto de los usuarios. Probablemente, el inicio del periodo estival hubiese sido el momento más adecuado para implementar estas medidas".

En declaraciones a la Cadena Ser, Morán ha insistido en que "cuando la sequía ya ha golpeado con fuerza a todos los sectores y la capacidad de racionar un agua que ya no hay es mínima, la verdad es que no tiene mucha efectividad" aprobar nuevas medidas de ahorro como las aprobadas para las cuencas mediterráneas andaluzas, donde la Junta no plantea en ningún caso cortes de suministro. En contraposición, ha puesto como ejemplo a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), competencia del Estado, en la que "se llevan implementando medidas de restricción en los últimos tres años de acuerdo con el conjunto de los usuarios" y "eso nos ha permitido ir salvando razonablemente la situación sin tener que adoptar restricciones duras".

De hecho, la CHG ha asegurado que el suministro humano está garantizado para los próximos tres años. Según el secretario de Estado, la CHG "no es una de las cuencas que esté en una situación preocupante" y ha asegurado que ésta ha conseguido "salvar el periodo crítico del verano". "Entramos ahora en un periodo de tiempo en el que la climatología debe ayudar a que la cuenca recupere buena parte de los recursos" que se han evaporado como consecuencia de las altas temperaturas del periodo estival.

Medidas contra la sequía

La Comisión de Gestión de la Sequía de la demarcación hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas aprobaba esta semana una serie de medidas para aumentar la garantía para el abastecimiento humano y mitigar los impactos sociales, ambientales y económicos de la sequía en Málaga, Almería y Campo de Gibraltar sin plantear cortes de suministro. Este órgano compuesto por representantes del Gobierno andaluz, de los usuarios y de organizaciones empresariales, sindicales y ecologistas se ha reunido en Málaga para analizar la situación hidrológica de la demarcación.

Esta comisión ha aprobado que el consumo de agua de uso urbano no podrá superar los 180 litros por habitante y día, considerando todos los recursos hídricos disponibles en los municipios de los sistemas de Guadalhorce-Limonero (Málaga) y Axarquía-Viñuela (Almáchar, Benamargosa, El Borge, Comares, Cútar, Iznate, Macharaviaya, Moclinejo, Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga, Totalán, Algarrobo, Torrox y Nerja).

Por su parte, en el Campo de Gibraltar (Algeciras, Los Barrios, Castellar de la Frontera, Línea de la Concepción, San Roque, Jimena de la Frontera y San Martín del Tesorillo) y Costa del Sol Occidental (Benahavís, Benalmádena, Casares, Estepona, Fuengirola, Manilva, Marbella, Ojén, Torremolinos y Mijas) el consumo de agua de uso urbano no podrá superar los 200 litros por habitante y día.

En la Costa del Sol Occidental, a los efectos de cumplir con la explotación propuesta, se maximizará el uso de los recursos no convencionales como las aguas procedentes de la desalación y las regeneradas. En este último caso, y una vez satisfechos los derechos concesionales, se podrán emplear los recursos que no hayan sido utilizados, y siempre con la correspondiente autorización administrativa, en otros usos como riego de jardines.

En el Sistema Viñuela-Axarquía, se establece una dotación máxima de 180 litros por habitante y día. En los términos establecidos en el Plan Especial de Sequía (PES), se maximizará el uso de los recursos subterráneos y fluyentes del Sistema de Explotación para el abastecimiento urbano, manteniendo así el empleo de los pozos del Chíllar. Por otra parte, se mantienen los recursos de 200 litros por persona y día en los municipios de la zona regulada de Cuevas de Almanzora (Carboneras, Los Gallardos, Garrucha, Mojácar, Albox, Antas, Arboleas, Cuevas del Almanzora, Huércal-Overa, Taberno, Vera y Zurgena), declarados en escasez severa.

Para las zonas sin regulación que se encuentran en situación de excepcional sequía y escasez severa, se establece la misma medida de ahorro en el consumo urbano, limitándose el agua a 200 litros por habitante y día. Entre estas zonas sin regulación a las que afecta esta decisión de la Comisión se encuentra la Cuenca del Río Guadiaro (Ronda, Arriate, Benaoján, Montejaque, Jimera de Líbar, Atajate, Alpandeire, Parauta, Cartajima, Igualeja, Faraján, Pujerra, Cortes de la Frontera, Benadalid, Benalauría, Jubrique, Algatocín, Benarrabá, Genalguacil y Gaucín).

Asimismo, esta medida atañe también a las zonas sin regulación de la cabecera del Guadalhorce (Antequera, Archidona, Villanueva del Trabuco, Villanueva del Rosario, Mollina, Humilladero, Fuente de Piedra, Campillos, Teba, Almargen, Ardales, El Burgo, Cuevas del Becerro y Cañete la Real), y de la cuenca baja del Guadalhorce (Valle de Abdalajís, Villanueva de la Concepción, Casabermeja, Almogía, Carratraca, Álora, Casarabonela, Pizarra, Yunquera, Alozaina, Tolox, Guaro, Monda, Coín, Cártama, Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre y Torremolinos).

Para las zonas sin regulación de la provincia de Almería que se encuentran en situación de excepcional sequía y escasez grave: Níjar (que incluye el municipio de Níjar) y Sierra de los Filabres (que incluye los municipios de: Lucainena de las Torres, Sorbas, Turre, Uleila del Campo, Albánchez, Alcóntar, Alcudia de Monteagud, Armuña de Almanzora, Bacares, Bayarque, Benitagla, Benizalón, Cantoria, Cóbdar, Chercos, Fines, Laroya, Líjar, Lubrín, Lúcar, Macael, Olula del Río, Oria, Partaloa, Purchena, Serón, Sierro, Somontín, Suflí, Tahal, Tíjola y Urrácal), se establece la misma medida de ahorro en el consumo urbano que la Zona Regulada Cuevas de Almanzora, limitándose el agua a 200 litros por habitante y día. En los sistemas de explotación Béznar-Rules y Béninar la situación es de normalidad y no se requiere la adopción de medidas.