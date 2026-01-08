La gripe baja en Andalucía pero la Junta mantiene la cautela y prorroga el uso de mascarillas

La incidencia de la gripe en Andalucía ha experimentado un descenso significativo durante la primera semana de enero de 2025, situándose en 37,8 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 45,2 casos registrados en la última semana de diciembre de 2024. Este dato supone una reducción de más de siete puntos en el indicador epidemiológico que viene monitorizando la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía. Paralelamente, la tasa de infecciones respiratorias agudas (IRA) se ha situado en 286,2 casos, frente a los 299 del cierre del año pasado.

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha comparecido este jueves en Granada para ofrecer estos datos actualizados sobre la situación epidemiológica en la comunidad autónoma. A pesar de que las cifras muestran una tendencia descendente en la incidencia gripal, Sanz ha instado a la población a interpretar estos números "con cautela", argumentando que la primera semana de enero ha contado con varios días festivos que pueden haber disuadido a los ciudadanos de acudir al médico, excepto en casos urgentes. Por esta razón, el responsable autonómico ha justificado la prórroga hasta el 6 de febrero de 2025 de la recomendación del uso de mascarillas en centros sanitarios y residencias de mayores.

"Los datos pueden ser engañosos", ha advertido Antonio Sanz, quien ha insistido en la necesidad de mantener la prudencia y no bajar la guardia ante una situación que, si bien muestra mejoría, aún mantiene a todas las provincias andaluzas dentro del nivel epidémico. El consejero ha recordado que la vacunación sigue siendo "segura, gratuita y la mejor forma de protegernos", haciendo un llamamiento especial a los grupos de riesgo para que completen su inmunización.

Descenso generalizado en todas las provincias andaluzas

El descenso de las infecciones respiratorias es generalizado en todas las provincias de Andalucía, aunque ninguna ha logrado salir todavía del umbral epidémico establecido por las autoridades sanitarias. En cuanto a la tasa de incidencia de las IRA, Almería presenta 201,1 casos por cada 100.000 habitantes; Cádiz lidera con 419,6 casos; Córdoba registra 252,5; Granada contabiliza 221,3; Huelva alcanza los 240,6; Jaén se sitúa en 335; Málaga marca 227,1 y Sevilla presenta 317,7 casos por cada 100.000 habitantes.

Respecto a la tasa específica de síndrome gripal en la primera semana de enero de 2025, la distribución provincial muestra diferencias significativas. Almería ha registrado 18,7 casos por cada 100.000 habitantes; Cádiz alcanza los 44,64 casos; Córdoba presenta 42,23; Granada contabiliza 33,51; Huelva registra 40,8; Jaén marca 38,4; Málaga se sitúa en 35,4 casos, mientras que Sevilla lidera esta estadística con 48,4 casos por cada 100.000 habitantes. Estas cifras confirman que, pese al descenso generalizado, la circulación del virus gripal continúa activa en todo el territorio andaluz.

Situación de las urgencias hospitalarias y recomendaciones sanitarias

En relación con la presión asistencial en los servicios de urgencias, Antonio Sanz ha señalado que la incidencia actual es "elevada" pero no difiere sustancialmente de lo registrado en temporadas anteriores. El consejero ha subrayado que el sistema sanitario andaluz está respondiendo adecuadamente a la demanda asistencial, aunque ha insistido en la importancia de mantener las medidas preventivas para evitar un repunte en las próximas semanas.

Las recomendaciones de las autoridades sanitarias andaluzas se centran en varios aspectos fundamentales: utilizar mascarillas si se presentan síntomas respiratorios y al visitar centros sanitarios, lavarse las manos con frecuencia, mantener una adecuada ventilación de los espacios cerrados y, especialmente, acudir a vacunarse si se pertenece a grupos de riesgo. "No debemos bajar la guardia", ha recalcado Sanz, quien ha destacado que la experiencia de temporadas previas demuestra que, incluso en fase de descenso, la normalización completa de la situación epidemiológica puede requerir varias semanas.

Campaña de vacunación: casi dos millones de andaluces inmunizados

Desde el inicio de la campaña de vacunación contra la gripe 2024-2025 hasta el pasado lunes 6 de enero de 2025, un total de 1.890.988 personas han recibido la vacuna antigripal en Andalucía, mientras que 770.055 ciudadanos se han inmunizado contra la covid-19. Estos datos reflejan una respuesta positiva de la población andaluza a las campañas de prevención impulsadas por la Consejería de Sanidad.

Por provincias, la distribución de vacunas contra la gripe es la siguiente: en Almería se han administrado 152.529 dosis y 54.466 contra la covid; en Cádiz, 237.829 y 93.531 respectivamente; en Córdoba, 199.800 y 76.518; en Granada, 234.682 y 94.170; en Huelva, 104.638 y 42.553; en Jaén, 176.567 y 62.299; en Málaga, 341.932 y 138.487, y en Sevilla, 442.494 personas se han vacunado contra la gripe y 207.874 contra la covid-19. Estas cifras demuestran un compromiso significativo de la población con las medidas preventivas, especialmente entre los grupos de mayor vulnerabilidad.

Inmunización frente al virus respiratorio sincitial en menores

Un aspecto destacado de la campaña de inmunización de este año ha sido la protección de los menores frente al virus respiratorio sincitial (VRS), principal causante de la bronquiolitis. En Andalucía, 41.790 menores de seis meses, prematuros de hasta doce meses y menores de dos años con patologías graves han sido inmunizados contra este virus, alcanzándose una cobertura del 94,6% entre los nacidos desde el 1 de abril de 2024.

La distribución provincial de la inmunización contra el VRS muestra altos niveles de cobertura en toda la comunidad: en Almería, 4.269 menores han recibido el medicamento (93,9% de cobertura); en Cádiz, 5.189 (94,6%); en Córdoba, 3.565 (95,6%); en Granada, 4.497 (94,2%); en Huelva, 2.357 (96%); en Jaén, 2.793 (96,9%); en Málaga, 7.361 (92,2%), y en Sevilla, 9.577 bebés se han inmunizado, lo que supone un 95,4% del total de menores de seis meses. Estos porcentajes sitúan a Andalucía en una posición destacada a nivel nacional en la protección de la población infantil más vulnerable.

Prórroga del uso de mascarillas hasta el 6 de febrero

La orden por la que se recomienda el uso de mascarillas en centros sanitarios y residencias estará en vigor "hasta las 00,00 horas del día 6 de febrero de 2025, sin perjuicio de que en ese plazo se pueda dictar nueva orden dejando sin efecto la presente, de acuerdo con la evaluación epidemiológica realizada por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica", según precisa la resolución publicada el pasado 7 de enero de 2025.

De esta manera, la Junta de Andalucía ha acordado prorrogar la vigencia de la orden que recomendaba el uso de mascarillas en centros sanitarios —ambulatorios y hospitales— y residencias de mayores públicas y privadas ante la persistente incidencia de las infecciones respiratorias agudas causadas por la gripe, el virus de la covid-19, el virus respiratorio sincitial y otros virus del invierno. Esta medida preventiva busca proteger tanto a los profesionales sanitarios como a los pacientes y usuarios de estos centros.

Criterios para el uso obligatorio de mascarillas

La orden establece que el uso de mascarillas será recomendable tanto entre profesionales sanitarios como por parte de pacientes y usuarios de centros sanitarios y sociosanitarios cuando se esté en nivel epidémico "nivel bajo". Sin embargo, la obligatoriedad se activará cuando en los centros del Servicio Andaluz de Salud (SAS) se alcance "de manera reiterada —al menos tres días en los últimos siete— la fase II ('aumento moderado') o fase III ('aumento sostenido') del plan de alta frecuentación, y la tasa de incidencia en Atención Primaria del distrito en el que se encuentre el centro haya superado por dos el valor de la tasa de incidencia".

En el caso de los centros sanitarios privados, será obligatorio el uso de las mascarillas cuando "se alcance de manera reiterada —al menos tres días en los últimos siete— niveles equivalentes de sus planes de alta frecuentación a las fases II y III del plan de alta frecuentación del SAS y la tasa de incidencia en Atención Primaria del distrito en el que se encuentre el centro haya superado por dos el valor de la tasa de incidencia". Asimismo, será obligatorio usar mascarilla cuando en centros sanitarios y sociosanitarios haya una tasa que supere el 30% de residentes enfermos sobre el total.

Justificación epidemiológica de la prórroga

La resolución dictada el 7 de enero de 2025 desde la Consejería de Sanidad parte de la premisa de que "las infecciones respiratorias agudas causadas por la gripe, el virus de la covid-19, el virus respiratorio sincitial y otros virus del invierno constituyen una de las principales causas de morbimortalidad estacional y pueden ocasionar complicaciones graves, hospitalizaciones, especialmente en personas mayores, población infantil, embarazadas, personas con patologías crónicas y personas inmunodeprimidas".

"Adicionalmente, en periodos de elevada transmisión viral, estas infecciones pueden comprometer la capacidad del sistema sanitario al incrementar la demanda asistencial en atención primaria, urgencias y hospitales, afectando a la atención ordinaria de la población", se puede leer en la orden. Desde la Consejería de Sanidad explican que "la evaluación epidemiológica hasta la primera semana" de enero de 2025 "indica que la actividad de las infecciones respiratorias agudas en Andalucía se mantiene en nivel epidémico bajo, con una posible finalización de la fase de ascenso, persistiendo la superación del umbral epidémico de gripe por quinta semana consecutiva".

Perspectivas y evolución prevista en las próximas semanas

No obstante, el departamento que dirige Antonio Sanz señala que "la experiencia de temporadas previas muestra que, aún en fase de descenso, la normalización completa de la situación epidemiológica y la recuperación sostenida de niveles basales pueden requerir varias semanas, especialmente cuando continúa existiendo transmisión comunitaria del virus". Esta cautela se fundamenta en el análisis de patrones epidemiológicos históricos que demuestran que los descensos iniciales pueden verse interrumpidos por repuntes si se relajan prematuramente las medidas preventivas.

En este contexto, continúa la orden del 7 de enero de 2025, "se mantienen tasas elevadas en grupos de especial vulnerabilidad, particularmente en menores de un año y personas de edad avanzada, así como un impacto asistencial moderado y un incremento de brotes de infecciones respiratorias agudas en residencias de mayores respecto a temporadas anteriores, lo que evidencia una circulación activa de virus respiratorios en entornos sanitarios y sociosanitarios". Por todo ello, las autoridades sanitarias andaluzas mantienen la vigilancia estrecha de la evolución epidemiológica para poder adaptar las medidas en función de cómo evolucione la situación en las próximas semanas.

¿Qué son las infecciones respiratorias agudas?

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) constituyen un conjunto de enfermedades que afectan al aparato respiratorio, causadas por diversos microorganismos como virus y bacterias, y que tienen una duración menor a quince días. Estos procesos infecciosos representan una de las principales causas de consulta médica y hospitalización en todo el mundo, especialmente durante los meses de invierno cuando las condiciones ambientales favorecen la transmisión de los patógenos respiratorios.

Entre los virus más comunes que provocan IRA se encuentran el virus de la gripe, el virus respiratorio sincitial (VRS), los coronavirus (incluido el SARS-CoV-2 causante de la covid-19), los rinovirus, los adenovirus y los virus parainfluenza. La sintomatología puede variar desde cuadros leves con tos, estornudos, congestión nasal y fiebre moderada, hasta manifestaciones graves como neumonías, bronquiolitis o insuficiencia respiratoria aguda que pueden requerir hospitalización, especialmente en grupos vulnerables como ancianos, menores de cinco años, embarazadas y personas con enfermedades crónicas o inmunodepresión.

La prevención de las IRA se basa en medidas higiénicas básicas como el lavado frecuente de manos, el uso de mascarillas en situaciones de riesgo, mantener una adecuada ventilación de los espacios cerrados, evitar el contacto cercano con personas enfermas y, fundamentalmente, la vacunación en aquellos casos en que existan vacunas disponibles como ocurre con la gripe y la covid-19. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera estas infecciones como un importante problema de salud pública que requiere vigilancia epidemiológica continua y estrategias coordinadas de prevención y control.