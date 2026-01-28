Los grupos de izquierdas censuran a la Junta por no haber suspendido las clases en toda Andalucía

Los partidos de la oposición de izquierdas han censurado al Gobierno andaluz por no suspender las clases en toda la comunidad autónoma a pesar del temporal y las alertas meteorológicas. Desde el PSOE, el diputado Mario Jiménez ha asegurado que el Gobierno andaluz tendrá el "respaldo" de los socialistas andaluces para que "tome medidas en las que nunca está mal incluso pecar de exceso de prudencia".

El parlamentario socialista ha apuntado que, ante una situación de aviso de nivel naranja como la que "estamos viviendo", el PSOE "respaldaría siempre una medida que significara una mayor protección de la comunidad escolar y de los desplazamientos que provoca la asistencia de los niños al colegio, a los institutos o a la educación universitaria".

"En cualquier caso, le pedimos al Gobierno de la Junta de Andalucía que las decisiones que en esta materia tome estén presididas siempre por un criterio de protección", ha abundado Mario Jiménez para apostillar a continuación que "no pasa nada por que un día los niños, ante una situación de alerta naranja por fuertes vientos y lluvia como la que estamos viviendo, se queden en casa, si con eso se garantiza su protección y la tranquilidad de todo el mundo".

Más duras han sido las palabras de su compañero Jacinto Viedma, diputado por Jaén, quien ha denunciado la "imprudencia temeraria" de la Junta de Andalucía al no suspender este miércoles la actividad docente en los centros educativos de la provincia, donde hay avisos naranja y amarillo por fuerte viento y lluvia. Para Viedma es "increíble" que el Gobierno autonómico "haya sido incapaz de suspender las clases con las alarmantes previsiones meteorológicas que había y que se han ido confirmando durante la madrugada y estas horas de la mañana".

Al hilo, ha afirmado que "se están viviendo situaciones dantescas" en municipios jiennenses por el temporal de lluvia y viento; situaciones que han complicado el acceso a los colegios y que incluso han obligado a muchas familias a tomar por su cuenta la decisión de no llevar a sus hijos. "Era evidente que no iba a ser un día normal, con unas rachas de viento terribles que han derribado árboles y que han desplazado contenedores durante decenas y decenas de metros, con coches sorteándolos. Eso lo hemos visto en Jaén capital", ha comentado Viedma.

Desde Por Andalucía, su candidato a la Junta, Antonio Maíllo, ha detallado en las redes sociales que el Gobierno andaluz ha actuado "sin protocolo ni planificación; sólo improvisación y riesgo", además de asegurar que están recibiendo las quejas de muchas familias que no han comprendido la decisión del Gobierno andaluz.

José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía , ha ido más allá, reclamando "permisos retribuidos en los trabajos no esenciales" en días de temporal como el de este miércoles. "¿De verdad hoy era el día de mantener los colegios abiertos y los trabajos no esenciales, con arroyos desbordándose? ¿había que poner a la gente en la carretera? Hoy la Junta de Andalucía ha fallado y faltan criterios científicos y protocolos claros. No se trata sólo de cerrar los colegios sino dar también permisos retribuidos para que nadie tenga que jugarse la vida".

La versión de la Junta

Desde el Gobierno andaluz han explicado que la decisión de no cerrar los colegios se ha tomado tras dos reuniones, una anoche y otra en la mañana de este miécoles, del Comité Asesor de Emergencias ( donde también hay representantes de la Administración General del Estado). Las clases se han suspendido en 77 municipios, donde había aviso de nivel rojo o de nivel naranja tirando a rojo. En las zonas donde se ha activado el aviso de nivel amarillo, se ha adoptado la decisión de no suspender las clases. "Ha sido una decisión meditada y adoptada en un comité donde hay responsables técnicos y políticos", según ha explicado la portavoz de la Junta, Carolina España.

Las actividades al aire libre sí se han suspendido en los colegios por los riesgos que pudieran conllevar. El consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, presente en esa reunión ha mostrado su "comprensión a los padres y madres que han sentido intranquilidad durante la mañana".