"Hay populismo de derechas y de izquierdas, pero siempre es de extrema estupidez"

"Estoy un poco tocado (resfriado) pero en este caso no ha intervenido el Gobierno ese en el que ustedes están pensando... o sí". Mariano Rajoy presentaba en Sevilla su tercer libro, El arte de gobernar (Almuzara) repartiendo críticas duras contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Vox y principal rival político del PP, Santiago Abascal. Y lo hacía, claro, en su más puro estilo: sin nombrarlos pero dejando poco margen para la duda. Eso y pidiendo elecciones, "sería lo más sensato para un Gobierno que no aprueba sus Presupuestos".

Acompañado por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y arropado por cuatro consejeros de la Junta, Antonio Sanz, Rocío Blanco, Lina García y Patricia del Pozo, el ex presidente del Gobierno deja su legado político en frases cortas sobre los principales asuntos: la Democracia, la Constitución, la Economía, la Política Exterior o la Corona, recordando a ese parlamentario que ocupó un escaño en el Congreso de los Diputados durante diez legislaturas, y que hizo reir en muchas ocasiones.

"El gobernante debe rodearse bien y debe procurar no colocar muchos tontos a tu alrededor", ha sido uno de los consejos que ha pronunciado.No era un acto electoral, claro, pero Rajoy (y con él la amplia corriente del PP que lo mantiene como referente) se ha conjurado con Juanma Moreno en defensa de una política "sensata, moderada y que genere confianza en los ciudadanos"; son las palabras que más han repetido ambos.

Y frente a eso, los populismos. El ex presidente Rajoy ha dedicado poco tiempo al principal rival político del PP pero ha sido suficiente; le ha dado munición a muchos de los cuadros populares que llenaban la sala del restaurante donde se ha presentado el libro en Sevilla; armas diálecticas contra Vox: " El populismo es uno de los mayores retos a los que se enfrenta hoy la democracia, puede ser de derechas, de izquierdas, de nada y siempre de extrema estupidez". "Sus señas de identidad, rechazo a la casta, el adanismo (todo lo anterior no existe) las promesas que nunca se cumplern, el futuro idílico, el hiperliderazgo, y ahora hay otros, cualquier persona que te molesta un poco, directamente lo liquidas. Y no me refiero a nada".

En un tono más serio, Mariano Rajoy se ha referido a la inmigración, uno de los principales quebraderos de cabeza de los populares frente a Vox: "Cuando oigan a alguien decir barbaridades que suenan a barbaridades, es munición electoral para extremistas y radicales. Es una cuestión muy difícil de resolver y hay que trabajar para una inmigración ordenada y regular. No conviene olvidar que hay trabajos, y cada vez más que los españoles ni hacen ni van a hacer. es un tema importante en España. Pegando berridos no se resuelve el asunto".

Y un último recado a Pedro Sánchez: "Es obligación del gobernante unir a su país y gobernar para todos" .

Es el tercer libro que el ex presidente Mariano Rajoy presenta en el Club Cámara de Comercio de Sevilla, una institución que preside Francisco Herrero y que convocaba el acto, en el que estaban presentes empresarios y miembros de la Cámara sevillana.