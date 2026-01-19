Iberia amplía su oferta aérea entre Madrid, Sevilla y Málaga tras el accidente ferroviario de Adamuz

La aerolínea Iberia ha puesto en marcha un dispositivo especial para reforzar las conexiones aéreas entre Madrid, Sevilla y Málaga, con el objetivo de paliar el impacto provocado por la interrupción del tráfico ferroviario de alta velocidad tras el grave accidente ocurrido en Adamuz (Córdoba). La compañía asume así parte de la demanda de movilidad generada por la suspensión de los servicios AVE que enlazan la capital con Sevilla, Málaga, Córdoba y Huelva.

Refuerzo extraordinario de vuelos con Sevilla y Málaga

Como respuesta inmediata al colapso del corredor ferroviario, Iberia ha incrementado su operativa en las rutas Madrid–Sevilla y Madrid–Málaga, incorporando cuatro vuelos adicionales durante la jornada de este lunes. Además, la aerolínea ha optado por utilizar aeronaves de mayor capacidad en determinados trayectos, con el fin de absorber el fuerte aumento de pasajeros previsto a lo largo del día.

Esta ampliación de la oferta aérea se presenta como una alternativa urgente para los miles de viajeros afectados por la paralización de la alta velocidad, en un contexto de elevada ocupación y escasa disponibilidad de transporte.

Interrumpida la alta velocidad y más de 200 trenes afectados

El descarrilamiento registrado en Adamuz ha obligado a Adif a suspender completamente la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y varios destinos clave de Andalucía, entre ellos Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva, al menos durante toda la jornada del lunes. La medida forma parte del dispositivo de emergencia activado por Protección Civil en Andalucía.

Las consecuencias sobre la red ferroviaria han sido severas: más de 200 trenes han sido cancelados o han sufrido alteraciones significativas, lo que ha provocado una disrupción sin precedentes en la conectividad ferroviaria entre el centro y el sur de la Península.

El accidente tuvo lugar el domingo por la tarde, cuando un tren de alta velocidad que realizaba el trayecto Málaga–Madrid descarriló a la altura de Adamuz, invadiendo la vía contraria por la que circulaba otro convoy con destino Huelva, lo que derivó en una colisión de extrema violencia. Según el último balance oficial, al menos 39 personas han perdido la vida y más de 150 han resultado heridas, algunas de ellas en estado muy grave, mientras continúan las labores de rescate, identificación de víctimas e investigación de las causas del siniestro.