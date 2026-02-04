Ingreso de José Luis García-Palacios en la Academia de Ciencias y del Medio Ambiente de Andalucía
El acto se celebró en la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría y contó con la asistencia de representantes del ámbito empresarial e institucional, pese a las adversas condiciones meteorológicas. La intervención tuvo además un marcado componente personal, al estar dedicada a la memoria de su padre, también académico de esta institución
