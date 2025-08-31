El inicio del curso en las universidades andaluzas será del 4 al 18 de septiembre

Los universitarios andaluces se preparan para el inicio del curso 2025-2026, que dará comienzo de modo escalonado, según el calendario de cada institución académica. Los primeros en volver a las aulas serán los estudiantes de la Universidad de Almería (UAL), esta misma semana, el jueves 4 de septiembre, a los que seguirán los de la Universidad de Jaén (UJA) y la Universidad de Sevilla (US), que comenzarán el lunes 8 de septiembre. Los últimos en iniciar las clases serán los alumnos de la Universidad de Cádiz (UCA), el miércoles 18 de septiembre, informa Europa Press.

La UAL da inicio el periodo lectivo para los estudiantes de grado el jueves 4 de septiembre y finaliza el primer cuatrimestre el viernes 19 de diciembre. El segundo cuatrimestre comenzará el lunes 9 de febrero del próximo año y concluirá el viernes 29 de mayo. En cuanto a los estudiantes de máster, las clases serán del 6 de octubre al 24 de enero en el primer cuatrimestre y del 23 de febrero al 30 de mayo el segundo.

La UCA dará comienzo al curso académico para los estudiantes de grado y de máster el 18 de septiembre. El periodo docente de las enseñanzas oficiales iniciará el viernes 29 de septiembre, aunque los centros que lo consideren oportuno podrán adelantar el inicio de las clases al 22 de septiembre. El primer semestre finalizará el martes 13 de enero, mientras que el segundo semestre dará comienzo el lunes 9 de febrero y se prolongará hasta el viernes 26 de mayo.

En la Universidad de Córdoba (UCO), las clases para los estudiantes de grado comenzarán el 15 de septiembre, dando inicio al primer cuatrimestre, que se prolongará hasta el 9 de enero. Tras una pausa, el segundo cuatrimestre dará comienzo el 16 de febrero y finalizará el 5 de junio. En cuanto a los estudios de máster, el primer cuatrimestre arrancará el 1 de octubre y se desarrollará hasta el 14 de febrero y el segundo cuatrimestre será entre el 16 de febrero y el 6 de junio.

La Universidad de Granada (UGR) dará comienzo al nuevo curso académico para los estudiantes de grado el lunes 15 de septiembre, coincidiendo con el inicio del primer cuatrimestre, que se prolongará hasta el viernes 19 de diciembre. El segundo cuatrimestre comenzará el lunes 16 de febrero de 2026 y finalizará el viernes 29 de mayo. Los estudios de máster comenzarán el 22 de septiembre, salvo en aquellas titulaciones que no hayan cubierto sus plazas en la segunda fase de admisión, que adaptarán el inicio del curso a su situación particular. El primer cuatrimestre finalizará el 19 de diciembre, mientras que el segundo se desarrollará del 16 de febrero al 19 de junio.

La Universidad de Huelva (UHU) iniciará el periodo lectivo para los estudiantes de grado el jueves 11 de septiembre, finalizando las clases del primer cuatrimestre el viernes 19 de diciembre. El segundo cuatrimestre comenzará el lunes 16 de febrero y concluirá el viernes 5 de junio. Por su parte, el curso para los estudiantes de máster dará inicio el 1 de octubre y finalizará también el viernes 5 de junio.

En la UJA, el curso académico para las enseñanzas de Grado y Formación Permanente comenzará el próximo lunes 8 de septiembre. El primer cuatrimestre finalizará el 19 de diciembre, mientras que el segundo se desarrollará del 2 de febrero al 22 de mayo. Las enseñanzas de Máster darán inicio el primer cuatrimestre el lunes 15 de septiembre y se extenderán hasta el 19 de diciembre. Se reanudarán luego del 12 de enero al 13 de febrero. El segundo cuatrimestre comenzará el 23 de febrero y finalizará el 12 de junio.

La Universidad de Málaga (UMA) iniciará el curso de grado en la mayoría de sus facultades el martes 9 de septiembre. Sin embargo, la Facultad de Comunicación comenzará el lunes 22 de septiembre, la de Económicas el jueves 11 de septiembre y la de Márketin el lunes 15 de septiembre. La apertura oficial del curso está prevista para el martes 23 de septiembre, mientras que las jornadas de bienvenida para el alumnado de nuevo ingreso del curso se celebrarán los días 4 y 5 de septiembre.

La US iniciará el lunes 8 de septiembre el curso para los estudiantes de grado. Las clases de máster comenzarán el lunes 6 de octubre. El primer cuatrimestre finalizará el viernes 19 de diciembre para los alumnos de grado, mientras que los estudiantes de máster concluirán este periodo el martes 3 de febrero. Los estudiantes de grado darán comienzo al segundo cuatrimestre, en el caso general, el lunes 26 de enero hasta el viernes 22 de mayo, mientras que en el caso excepcional (dos semanas de realización de exámenes de las asignaturas cuatrimestrales impartidas en el primer cuatrimestre, a diferencia del general que son tres semanas) comenzarán el lunes 19 de enero y terminarán el viernes 15 de mayo. Por su parte, los estudiantes de máster comenzarán las clases del segundo cuatrimestre el jueves 12 de febrero hasta el miércoles 10 de junio.

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) saludará al nuevo curso académico el 1 de septiembre. No obstante, las clases del primer cuatrimestre para los estudiantes de grado comenzarán el lunes 15 de septiembre y finalizarán el viernes 19 de diciembre. A continuación, el segundo cuatrimestre se desarrollará desde el lunes 26 de enero hasta el viernes 15 de mayo. En cuanto a los estudiantes de máster, el curso académico comenzará el lunes 3 de noviembre. Sin embargo, los másteres no profesionalizados de más de 60 créditos podrían iniciar el segundo curso antes de esa fecha.