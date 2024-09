Juan Espadas acusa a Juanma Moreno de seguir "la estrategia de Feijóo" tras su cita en la Moncloa

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha manifestado este viernes su decepción con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que se ha reunido con el presidente del Gobierno en la Moncloa en la ronda de conversaciones que va a mantener con los presidentes autonómicos. Para el líder de los socialistas andaluces, Moreno ha desaprovechado la oportunidad de ofrecer una propuesta de financiación autonómica "desde Andalucía" para que haya una "distribución" de los recursos más justa y equitativa, ya que el modelo "está caducado".

Espadas considera que el presidente de la Junta solo "sigue la estrategia del señor Feijóo" y se haya limitado a "confrontar" y "quejarse". "Venía con un argumentario para confrontar con Cataluña y con el Gobierno de España. Utiliza el agravio territorial y no plantea cómo avanzar", ha explicado tras escuchar la rueda de prensa del jefe del Ejecutivo Andaluz en Madrid.

Por ello, el líder del PSOE-A ha lamentado que Moreno "no ha estado a la altura". "Esto es lo que ocurre por seguir una estrategia que solo beneficia a Feijóo y que perjudica claramente a los andaluces", ha insistido el líder del PSOE-A, que ha señalado que Moreno lo tenía "bastante fácil" para poner sobre la mesa una propuesta con la base del acuerdo alcanzado en el Parlamento andaluz en 2018.

Tras afear al presidente de la Junta que ha preferido poner "una lista con las cosas pendientes que tiene a su juicio la Administración General del Estado en Andalucía", Espadas ha defendido que la cita en Moncloa "era el día para que hubiese dicho cómo considera Moreno Bonilla que puede resolverse la igualdad, la solidaridad, la justicia y la equidad desde el punto de vista de la redistribución en un sistema fiscal como el español".

"No lo ha hecho, no sé si porque no lo tiene claro o porque no se atreve a verbalizarlo, porque ni Feijóo ni otros presidentes autonómicos del PP lo respaldarían, pero su responsabilidad hoy era defender Andalucía y a los intereses de los andaluces, no defender la posición del PP, y creo que ahí se ha equivocado radicalmente", ha subrayado.

También ha reprochado a Moreno que hable de "maltrato a Andalucía" con el Gobierno de Sánchez cuando es una "realidad incontestable" que la comunidad "ha recibido un 48% más de financiación de los Presupuestos Generales del Estado que recibía con el Gobierno de Rajoy" y el Ejecutivo central ha transferido "infinitamente más recursos" para servicios públicos como educación, sanidad o dependencia.

Igualmente crítico se ha mostrado con la posición de Moreno en materia de inmigración y ha asegurado que el presidente de la Junta debería haber trasladado a Sánchez su "compromiso de ayudar a que exista un acuerdo para la reforma de la Ley de Extranjería" que permita hacer un reparto de los menores que puedan llegar con "más recursos económicos a las comunidades autónomas para atender las necesidades de lo que significa esa llegada de menores"

Por todo ello, Espadas ha concluido que Moreno "ha perdido una oportunidad de demostrar que es un líder político que está a la altura de lo que significa representar a los andaluces y a la altura de lo que significa Andalucía en peso político en el conjunto de España por seguir el manual y el argumentario de su partido y del señor Feijóo".

"Los andaluces esperaban hoy un presidente con una propuesta justa, que demuestre que es posible un modelo sin confrontar y generar más conflictos con Cataluña y que nos lleve a avanzar en el blindaje de los servicios públicos", ha señalado antes de advertir a Moreno de que "hoy tocaba trabajar, no sólo quejarse".

Desde Vox

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha recomendado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que marque una "distancia infinita" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de "caer por tercera en la trampa" que le ha "tendido" con la nueva reunión que han mantenido en el Palacio de la Moncloa.

Gavira ha asegurado que "lo que pretendía Sánchez con esta reunión es tender una trampa al presidente de Andalucía y al propio PP y es la tercera vez en la que el señor Moreno Bonilla cae en la trampa socialista de Sánchez".

"Moreno se cree que defiende Andalucía entregándole un documento con una serie de reivindicaciones sobre esta tierra y lo cierto y verdad es que a Sánchez ni le interesa defender España ni le interesa siquiera defender Andalucía y tristemente es lo que estamos viendo que sucede cada día", ha lamentado antes de criticar que "lo único que le interesa al autócrata de la Moncloa es mantenerse en el poder gracias al apoyo de los separatistas".

En este sentido, Gavira ha advertido al PP y a Moreno de que la "multilateralidad" que defienden para "conocer lo que ofrecen" a otros territorios "lo único que viene a reflejar es la desconfianza que tiene el propio Moreno Bonilla con sus compañeros presidentes de otras comunidades".

"Desde Vox lo que le recomendamos a Moreno Bonilla es que marque una distancia infinita con el sanchismo y con las políticas socialistas y que se centre en el trabajo que tiene Andalucía, que es mucho", ha añadido antes de concluir subrayando que Moreno "podrá conseguir que Andalucía mejore, pero desde luego, acudiendo al Palacio de la Moncloa, a que Sánchez le tienda una trampa, no lo va a conseguir".

Desde Adelante

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha sostenido este viernes que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "ha dimitido" de esa responsabilidad en su reunión de este viernes con Pedro Sánchez en el Palacio de La Moncloa, ya que, según ha afeado al también líder del PP-A, ha acudido a esa cita con el "argumentario" del Partido Popular.

En declaraciones recogidas por Europa Press tras la reunión de Moreno con Sánchez, el portavoz de Adelante Andalucía ha reaccionado así tras escuchar la comparecencia del presidente de la Junta al término de la misma, de la que José Ignacio García ha dicho sentirse "estupefacto".

Y es que, según ha abundado, "nos hemos dado cuenta de que el presidente de la Junta de Andalucía no ha ido (a la Moncloa) a representar los intereses de los andaluces, sus necesidades, a llevar nuestras reivindicaciones, nuestros dolores y todas esas cuestiones que hacen que siempre Andalucía esté a la cola, que tenga las peores tasas de empleo, precariedad o emigración".

Juanma Moreno, según ha continuado el portavoz de Adelante, "debería haber ido" a la reunión con Sánchez "a pedir todo lo que se nos debe a los andaluces, a reivindicar nuestro papel", pero, "sin embargo, ha dimitido como presidente de la Junta para convertirse en el candidato, o intentar ser el candidato del PP a las próximas elecciones generales", ha sostenido José Ignacio García.

En esa línea, el también portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz ha afeado a Moreno que en su reunión con Sánchez "no ha representado a Andalucía", sino que ha ido allí "con el argumentario" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, "y para intentar meterse en las peleítas de los políticos de Madrid".

"Nosotros esperábamos más altura del presidente de la Junta de Andalucía", ha comentado el portavoz de Adelante, que ha lamentado en esa línea que "lo primero que ha dicho" Juanma Moreno "es que él allí no puede decidir nada ni puede tratar nada si no es con el resto de presidentes de comunidades autónomas". "Como si él, sin la señora Ayuso al lado, no pudiera decir nada", ha criticado.

Además, José Ignacio García ha censurado que el presidente de la Junta "ha renunciado a abordar el tema del fondo transitorio de compensación que necesita Andalucía", que el propio Moreno ha reclamado "muchas veces" por estar "infrafinanciada" la comunidad autónoma, según ha abundado el portavoz de Adelante antes de lamentar que, "como Ayuso no le deja decirlo en las reuniones con el presidente Sánchez, pues Moreno Bonilla no lo ha dicho".

El portavoz de Adelante también ha criticado que "ahora el mayor problema que tiene Andalucía es la inmigración", según se desprende, a su juicio, de las declaraciones del presidente de la Junta, a quien ha seguido reprochando que ha ido a la cita en Moncloa "a hablar del cupo catalán, a decir que él allí no va a decidir nada si no está con el resto de presidentes, y a hablar de inmigración, cuando los verdaderos dolores de los andaluces son la vivienda, la sanidad, la educación, el problema del campo andaluz, el precio de los alimentos".

"Estas son las cosas que verdaderamente nos importan", y el presidente andaluz "va allí --a la reunión con el jefe del Ejecutivo-- a hablar de inmigración cuando no existe un problema de inmigración, porque tiene que ajustarse al argumentario, al discurso que le da la señora Ayuso", ha criticado José Ignacio García, que ha concluido tildando de "lamentable" el papel del presidente Moreno. "Esperábamos más de él", ha apostillado antes de finalizar preguntándose "quién piensa en el pueblo andaluz" si el PSOE "sólo piensa en las élites de Cataluña y el PP en las élites de Madrid".