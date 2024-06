Juan Espadas advierte de que el Gobierno central no puede "imponer" el sistema de financiación autonómica

El portavoz del PSOE en el Senado y líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, tiene una posición difícil en el terreno de la financiación autonómica, ya que tiene que defender tanto la postura de Pedro Sánchez, María Jesús Montero y Slavador Illa que apuestan por la singularidad de Cataluña como los intereses de Andalucía, que no puede verse agraviada por los intereses de los independentistas catalanes. Espadas ha advertido este martes que un acuerdo para la reforma del sistema de financiación autonómica "no puede ser" una decisión que se imponga por parte del Gobierno, a la vez que ha enmarcado el tratamiento singular a Cataluña en las negociaciones de Salvador Illa con ERC para formar Gobierno en esta comunidad.

Así se ha pronunciado Espadas en una rueda de prensa desde el Senado sobre la puerta que ha dejado abierta tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a otorgar un tratamiento especial a Cataluña en materia de financiación autonómica.

En este contexto, el líder de los socialistas andaluces ha insistido en enmarcar esta demanda de Cataluña en las negociaciones de Salvador Illa con ERC "en la lógica de que Cataluña también pide, como el resto de comunidades, un nuevo modelo de financiación".

Al hilo, considera que Cataluña también pide que se tengan en cuenta las "singularidades" de esa comunidad, como también lo solicitan el resto de regiones, en función de población, orografía, insularidad y otros factores.

Sin plantear los agravios

"Por tanto, creo que el debate debe hacerse con serenidad, debe hacerse sin plantear la estrategia preventiva de los agravios comparativos como una forma de trabajo que nos bloquea a todos. Yo creo que hay que esperar a que se conozcan cuáles son las propuestas concretas que finalmente se están negociando o pudiesen acordarse entre los partidos que están intentando plantear un Gobierno en Cataluña", ha proclamado Espadas.

Desde aquí, ha instado a las comunidades del PP a "encontrar una solución armonizada" en cuanto a la financiación autonómica, cargando contra el anterior Gobierno de Mariano Rajoy y su propuesta de financiación.

En cualquier caso, Espadas ha alertado de que el actual modelo de financiación "está caducado desde hace bastantes años", lamentando que este sistema es "claramente injusto con algunas comunidades autónomas", poniendo el ejemplo de Andalucía, Comunidad Valenciana o Murcia.

Sin embargo, cree que para reformar el modelo se requiere de un consenso por parte del conjunto de las comunidades con el Gobierno central. "Este consenso no ha sido posible, no lo ha sido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera estos años, y no puede ser una decisión que se imponga por parte del Gobierno, sino que tiene que alcanzarse un consenso previo", ha proclamado.

