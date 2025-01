Juan Espadas: "No he conseguido frenar la pérdida electoral"

Juan Espadas no se presentará a las primarias y da "un paso al lado, que no atrás", y lo hace porque "no he conseguido frenar la pérdida de espacio electoral", según ha dicho solemnemente. Ha sido, según ha detallado, una decisión madurada y que se ha producido tras "escuchar" a muchos compañeros entre los que ha citado expresamente a Pedro Sánchez pero también a otras personas de su equipo que estaban presentes. "También he hablado, claro, con María Jesús Montero", ha dicho a preguntas de los periodistas.

Se marcha para apoyar "un proyecto ganador" que se presentará en los próximos días, aunque no ha querido nombrar expresamente a la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, ni tampoco ha descartado que se puedan presentar otros candidatos. "En la vida hay muchos días importantes y para mí es uno de esos días; en unas primarias, es fundamental que en la organización se genere ilusión con un proyecto colectivo, un cambio a mejor y que se lance al partido a ganar las siguientes elecciones", ha dicho.

Juan Espadas ha recordado, y hasta en varias ocasiones, el sacrificio que hizo dejando la Alcaldía de Sevilla, "Me presenté siendo alcalde de Sevilla y por la responsabilidad que tenía entonces. Lo hice para superar la confrontación del 1 de octubre y volver a conectar al PSOE de Andalucía con el resto de federaciones socialistas y también hacer autocrítica de lo sucedido el 2 de diciembre 2018. Y también para comenzar una progresiva recuperación de la sociedad andaluza con especial énfasis en la recuperación de la sanidad o la educación. Ambos objetivos los considero cumplidos".

Hasta trece cámaras de televisión abarrotaban el patio principal de la sede regional del PSOE en Sevilla como en las grandes ocasiones. A las once de la mañana, tranquilo y acompañado por Rafael Márquez, uno de sus hombres de confianza, Juan Espadas subía entre una nube de periodistas hacia la zona noble del edificio donde ha mantenido un encuentro con su reducido grupo de colaboradores. Y, media hora después bajaba rodeado de sus colaboradores más leales, con una sonrisa en los labios y un discurso sereno y tranquilo aunque sin desvelar nada de su futuro.

Juan Espadas renuncia a liderar el PSOE andaluz para apoyar una candidatura "ganadora" / José Luis Montero

El todavía secretario general ha anunciado que seguirá a los mandos del PSOE andaluz hasta que finalice el Congreso Regional de Armilla, en Granada, y no ha querido desvelar si continuará en su escaño en el Parlamento andaluz o se mantendrá sólo en el Senado. Y, aunque su discurso ha sido medido, ha dicho frases que no han pasado desapercibidas: "La lealtad en política es muy importante y es más difícil cuando se está en la oposición".

El líder socialista se ha mantenido convencido de presentar su candidatura hasta hace pocas horas, en una incertidumbre que ha mantenido el vilo al PSOE también en Ferraz, defendiendo su trabajo en la oposición, que "sólo lleva 30 meses" al frente del PSOE andaluz y confiando en sus posibilidades para hacer frente a Juanma Moreno en la Junta de Andalucía. Es más, había acordado con el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE federal, Pedro Sánchez, que no interferiría en las cuestiones internas de los socialistas andaluces. Pero había un amplio movimiento crítico interno con el todavía secretario general andaluz, aunque también hay que tener en cuenta que las tres familias de críticos no han sido capaces de encontrar una persona para sustituirlo, a pesar de que llevan meses negociando.

El Comité Director que se celebró en Jaén supuso un punto de inflexión en todo este proceso de renovación de los socialistas andaluces; un pacto de silencio para evitar el desgaste, a cambio de un discurso plano y sin aristas por parte de Espadas, inició todo el movimiento que culmina hoy con el anuncio de abandono por parte del líder socialista andaluz. Antes del comité director, las dos agrupaciones socialistas más importantes, la de Sevilla y la de Jaén, iniciaron sus conversaciones con el fin de evitar las primarias e iniciar lo que entienden que es un proceso de fortalecimiento para hacer frente a Juanma Moreno.