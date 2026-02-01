Juan Manuel Marqués, nuevo director de Diario de Cádiz

La dirección del Grupo Joly ha nombrado nuevo director de Diario de Cádiz al periodista Juan Manuel Marqués Perales. Nacido en Cádiz en 1966, cuenta con una dilatada carrera periodística que comenzó en 1991 en Diario de Jerez, y que prosiguió en Diario de Cádiz, del que ha sido director adjunto, y en el Día de Córdoba, periódico del que fue director. Juan Manuel Marqués ha sido desde 2008 el subdirector de Publicaciones del Grupo Joly, desde donde coordinaba las once cabeceras con las que cuenta este grupo andaluz. Releva a José Antonio Hidalgo, quien será desde ahora director adjunto de Diario de Cádiz.

Juan Manuel Marqués es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Cádiz y tiene el máster universitario de Periodismo de El País/Universidad Autónoma de Madrid, además del máster en Periodismo Económico de la Escuela de Organización Industrial (EOI).

Buena parte de su trabajo periodístico lo ha dedicado a la crónica política, es autor del libro El cambio andaluz, sobre la llegada del PP al Gobierno de la Junta y la salida del PSOE después de casi cuatro décadas de poder. Durante estos años, ha sido el corresponsal político del Grupo Joly, ha cubierto todos las campañas electorales, tanto andaluzas como nacionales, y contó desde Barcelona los sucesos de la intentona independentista de 2017. Es colaborador habitual del programa Mesa de Análisis, de Canal Sur Televisión, y de la tertulia de Hora 25, de la Cadena Ser.

Como subdirector de Publicaciones, ha participado de modo activo en la transformación digital de los periódicos del Grupo, que han pasado de sus tradicionales ediciones de papel a contar con cabeceras en línea que han incorporado nuevas formas de narrativa periodística, tanto escritas como audiovisuales.