Juanma Moreno anuncia la creación de una mesa de trabajo para conocer qué paso en Adamuz

El presidente de la Junta ha vuelto a evitar la polémica por la falta de información sobre el accidente ferroviario de Adamuz cuando se ha cumplido un mes desde el grave accidente ferroviario que le ha costado la vida a 46 personas y dejó 125 heridos de los que 7 permanecen todavía hospitalizados. Acompañado de todo el Consejo de Gobierno (que se ha celebrado de manera extraordinaria en esta localidad cordobesa) y del alcalde y varios vecinos de Adamuz, Juanma Moreno ha anunciado la creación de una comisión de seguimiento, "mesa de trabajo" la ha denominado, con el objetivo de conocer qué fue lo que sucedió en el accidente ferroviario, conocer la verdad y hacer un seguimiento de las inversiones ferroviarias, las mejoras en los protocolos de seguridad y mantener la presión sobre "lo que tiene que cambiar".

Se trata de una comisión institucional en la que van a participar los responsables andaluces de las consejerías afectadas como Sanidad o Asuntos Sociales, y también miembros de la Administración General del Estado, y de los ayuntamientos, además de diferentes representantes de entidades y colectivos sectoriales.

Juanma Moreno ha explicado que esta comisión de seguimiento tendrá una vigencia de dos años para sus trabajos y que también se ocupará de será atender a las víctimas, "reconocimiento y memoria" ha dicho, además de un seguimiento a las necesidades sanitarias de los afectados, incluyendo también la salud mental.

"Seguimos centrados en las víctimas, en su atención y ellos lo que nos piden es que sepamos la verdad. Yo pido que sepamos la verdad lo antes posible; queremos saber qué sucedió, por qué descarriló el tren y las responsabilidades políticas por eso, ya llegarán", ha dicho el presidente andaluz que ha evitado conscientemente la comparación con las dimisiones de los responsables de las Cercanías de Cataluña y la falta de asunción de responsabilidades en Andalucía.

"Pido que Andalucía tenga el mismo trato que cualquier otra comunidad autónoma", ha explicado asegurando que ha mantenido "el silencio" a pesar de ver "con preocupación" los enormes déficit ferroviarios en la comunidad autonóma. "Lo importante es saber qué ha pasado", ha dicho mostrándose seguro de que "tendrá que llegar".