Juanma Moreno capitaliza en Europa el rechazo a la recentralización de los fondos de cohesión y los recortes en la PAC

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, junto a la delegada de la Junta de Andalucía en Bruselas, Catalina de Miguel, participa en la Conferencia de Presidentes del Comité de las Regiones.

Juanma Moreno se ha postulado para liderar desde el Comité de las Regiones, del que es copresidente junto a la húngara Kata Tutto, "un frente común" de las regiones europeas para evitar la recentralización de los fondos de cohesión y los recortes en la Política Agraria Común (PAC).

El presidente de la Junta ha retomado su agenda internacional y se encuentra en Dinamarca para debatir sobre el futuro de las regiones y ciudades de Europa tras la presentación del nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034 por parte de la Comisión Europea (CE) a mediados de julio.

Este marco establece las líneas maestras de lo que serán las cuentas de la UE en los próximos años y que fija un presupuesto para el periodo de dos billones de euros. A Andalucía le interesan, sobre todo, dos apartados: la Política Agraria Común y los Fondos de Cohesión. En el primer caso, son casi 2.000 millones, que en su mayor parte van a ayudas directas a los agricultores, y en el segundo un importe superior a 3.200 millones de euros (según los datos del presupuesto andaluz). Desde 1986, la comunidad andaluza ha recibido más de 100.000 millones de euros en este apartado, con el objetivo de reducir la brecha de desarrollo con Europa.

Los dos conceptos van a sufrir cambios importantes. Se confirma, por un lado, que la PAC desaparece como fondo autónomo, con entidad jurídica y reglas propias. Y también se confirma que desaparece el segundo pilar, el del desarrollo rural, generalmente destinado a proyectos de inversión, sociales o medioambientales de explotaciones agrarias. El dinero destinado a la agricultura se fusiona en un macrofondo de un billón de euros en el que están las partidas de cohesión o el control de fronteras, además de la devolución de los fondos Next Generation. Eso sí, el "apoyo a la renta" se blinda y constituye el 100% de lo que hasta ahora era la PAC: 302.000 millones, que no podrán trasvasarse a otras partidas. Es un 20% menos que en el anterior marco financiero (379.000 millones), aunque desde Bruselas se argumenta que la reducción obedece solo a la eliminación del segundo pilar.

En la Conferencia de Presidentes del Comité de las Regiones de Copenhage, Moreno reconoció que las tensiones provocadas por las pretensiones expansionistas de Rusia suponen que haya que aumentar el esfuerzo en seguridad militar y ciberseguridad. No obstante, el presidente de la Junta persigue que esta circunstancia no afecte a estas dos bases de la economía andaluza. Aquí hay muchas regiones y algunas están gobernadas por verdes, otras por más radicales, otras por socialistas. Es decir, lo que queremos es que de aquí salgamos con una posición conjunta. Y eso es lo que va a liderar Andalucía", afirmó Moreno.

En cualquier caso, el presidente defendió que la ciberseguridad es un asunto clave en la UE, apuntando que no se puede expandir el desarrollo digital y tecnológico si no tenemos seguridad en nuestras redes.

Moreno –que realizará una visita al Centro de Ciberseguridad de Dinamarca– indicó que Andalucía quiere seguir aprendiendo en esta materia y explicó que la Agencia de Ciberseguridad de la comunidad repele "prácticamente al año más de 11.000 o casi 12.000 ciberataques, muchos de ellos provenientes precisamente del este, que ponen en jaque al sistema público de salud, la protección de datos de los andaluces, o el funcionamiento tecnológico en materia hídrica, de circulación o de movilidad". Así, señaló que Andalucía y el resto de regiones de la UE quieren participar en la estrategia común de defensa en materia de ciberseguridad que va a impulsar la UE.

"Es muy importante que Andalucía esté en Europa y sea testigo y además protagonista de las decisiones que se pueden adoptar", apuntó Juanma Moreno, quien recalcó su oposición a una centralización de los fondos de cohesión en los estados, sobre todo, porque España es un país descentralizado y las comunidades gestionan los fondos. Por ello, puso de manifiesto que la Junta está ejecutando fondos europeos como "no se había visto en décadas".

"Ahora mismo, la Administración que más licita es la Junta de Andalucía, que está ejecutando fondos como no se había visto en décadas y sin embargo el Estado, en un país descentralizado, no tiene esa capacidad. Por tanto, estamos en contra", dijo Juanma Moreno.