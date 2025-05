Juanma Moreno critica con dureza la gestión del Gobierno central: "Estoy muy preocupado y muy enfadado"

La refriega no se detiene. No hay tregua. Los representantes de las administraciones públicas llevan un tiempo en una espiral de dimes y diretes. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha vuelto a protagonizar una refriega este lunes para criticar con dureza la gestión del Gobierno central o, más bien, la falta de gestión revelada con el apagón y después del incidente producido en el AVE que ha afectado a miles de pasajeros. El presidente andaluz ha afirmado este martes en una breve intervención pública en la Feria de Sevilla que está "muy preocupado y muy enfadado".

En la hilera de críticas, duras críticas, dirigidas contra el Gobierno central, Moreno se ha referido en primer lugar al caos ferroviario, que es un asunto que le despierta una singular irritación: "No hay inversión, seguimos con las infraestructuras de hace 25 años, no hay un plan de ejecución ni de dirección", ha dicho Moreno antes de apuntar al dato de que "Andalucía es la penúltima comunidad en ejecución de inversiones en materia ferroviaria y en materia de transporte", un particular que le provoca, ha dicho, un cierto hastío. "Ya estoy cansado como presidente de todos los andaluces de este maltrato permanente, constante, sistemático por parte de miembros del gobierno".

"Estoy muy preocupado y tengo que decir que muy enfadado con la actitud que ha mantenido a lo largo de estos siete años el gobierno en materia de red ferroviaria, especialmente en Andalucía. Ha habido una desconexión de las necesidades ferroviarias de Andalucía, que está produciendo serios problemas de comunicación ferroviaria", ha afirmado el presidente de la Junta antes de aludir a la necesidad de que ADIF tome responsabilidades por el incidente en los trenes, un incidente por el que ha pedido explicaciones, además de por el apagón: "Han pasado más de ocho días y no sabemos qué ha ocurrido", ha declarado sin que le faltara la referencia a los perjuicios, a los efectos a corto y medio plazo en términos de "reputación". Moreno ha hablado de "desastre" y ha arremetido contra la inacción del Gobierno.

"Ha sido un desastre en términos de conectividad en España y eso redunda en el menoscabo de nuestra reputación. La reputación de España, de Andalucía, que es la que ha sido gravemente afectada, ha quedado en entredicho. El AVE antes llegaba puntual, ahora no llega ningún tren de alta velocidad puntual y no solamente eso, sino decenas de extranjeros, de personas que venían por primera vez a nuestro país se llevan una pésima imagen. Quiero decir algo que me parece que cada vez es más claro, España ha dejado de funcionar", ha resumido con una frase que se ha convertido casi en un eslogan para el PP y sus dirigentes autonómicos y locales.

"Hay ministros que se dedican más a la política, al politiqueo, al tuit, que a trabajar y a gestionar", ha rematado.

Preocupación por la "hoja de ruta" del independentismo

También ha criticado Moreno, en un repaso completo de la actualidad, que la vicepresidenta del Gobierno y líder del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, esté negociando a "hurtadillas" un sistema de financiación "singular" para Cataluña al mismo tiempo que habla de "andalucismo".

"Ya sabemos que siguen adelante con una financiación singular para Cataluña impuesta por el independentismo", ha dicho Moreno, haciendo alusión que, frente a eso, "dónde está" Montero, que "quiere ser candidata y presidenta de los andaluces".

"Con una mano viene a Andalucía a hablar de su andalucismo y con otra mano está negociando a hurtadillas un sistema de financiación singular para Cataluña, que a quien perjudica el gran pagano, en este caso somos los andaluces", ha dicho Moreno, quien ha expresado sentirse "preocupado" por la "hoja de ruta ya trazada por parte del señor Sánchez para mantenerse en el poder, de ceder esa especie de cupo catalán que tanto daño va a hacer a las comunidades del régimen general y que rompe de facto el principio de solidaridad interterritorial, que es la esencia de un estado y que deberían defender precisamente los que se supone que son progresistas".

Respecto a las palabras de Sánchez equiparando Cataluña y España como "países extraordinarios", Moreno ha señalado que esta es una más de las cosas "inéditas" del presidente. Tras señalar que Cataluña forma parte de España, Moreno ha indicado que Sánchez, como presidente de todos los españoles, "no puede engrasar y engordar aún más esa fantasía de que España es un país separado de Cataluña", algo que "no es real". A su juicio, "flaco favor hace el máximo representante del estado y de todos los españoles hablando en esos términos".