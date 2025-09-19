Juanma Moreno exige que "se paralicen" los presupuestos de la UE: "Los recortes serían un mazazo para Andalucía"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno y la política húngara Kata Tütto durante la atención a los medios en la Conferencia de Presidentes del Comité de las Regiones.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha afirmado este viernes en Dinamarca que el Comité de las Regiones, del que es copresidente, presionará a los gobiernos de las naciones para que "se paralicen" los presupuestos del Marco Financiero Plurianual 2028-2034 que plantea la Comisión Europea y que suponen un recorte del 20% en las ayudas de la PAC y los fondos de cohesión de la UE. "La presidenta -en referencia a la húngara Kata Tutto, del Partido Socialista- y yo estamos impulsando una revolución de alcaldes y presidentes regionales para que todos traslademos nuestras inquietudes a los gobiernos nacionales y que tomen cartas en este momento que se están haciendo los presupuestos. Incluso que puedan hacer un reparo importante a esos presupuestos y puedan paralizarlos", ha asegurado.

Moreno ha explicado que "Europa no puede avanzar si se rompe ese principio fundamental de la cohesión y desde luego ahí va a encontrar una posición frontal y radical del Comité de las Regiones y Ciudades". El líder del PP-A cuenta con el apoyo de todos los presidentes autonómicos populares, además del socialista Emiliano García-Page, en lo que respecta a España. No obstante, Juanma Moreno ha señalado que "hay una cohesión de todos los grupos, desde los verdes hasta liberales, conservadores, socialistas. Todos estamos a una, con un solo objetivo. Hay coincidencia al 100%".

Y esta meta que reivindica el presidente de la Junta en Dinamarca, este viernes en Helsingor, va más allá de un recorte puntual en las ayudas que Andalucía recibe de la UE. "El hecho de cambiar, modificar y relegar a las regiones y ciudades a un rincón para que no participen ni en el diseño ni en la ejecución de los fondos de cohesión supone quebrar la cultura de esa Europa de los ciudadanos, que tanto éxito nos ha traído", ha expuesto.

Por ello, Moreno ha considerado que si la Comisión Europea logra aprobar las cuentas para estos siete años, "que están en fase de elaboración", tal y como se expusieron a mediados del pasado mes de julio Andalucía sería seriamente perjudicada. "Sería un mazazo total a la Política Agraria Común (la PAC), para los fondos de cohesión en materia de infraestructura, para la innovación, la investigación y en muchas materias que para nosotros son esenciales".

No obstante, Moreno es consciente de que "hay que cambiar algunas cuestiones burocráticas y de simplificación para reforzar la seguridad militar, la ciberseguridad y la protección civil ante las emergencias", pero este aumento del gasto en defensa no puede ser en detrimento de unos fondos fundamentales "para la transformación de Europa".

Ante este escenario, el presidente de la Junta se ha preguntado, "si queremos seguir trabajando hacia esa Europa descentralizada, hacia Europa de los ciudadanos o caminamos hacia otra senda, que supone romper el espíritu europeo, un proyecto y una forma de trabajar que ha sido clave del éxito de Europa".

Para el presidente de la Junta, "Europa no puede avanzar si se rompe ese principio fundamental de la cohesión", y por eso ha avisado de que en esa materia el Comité Europeo de las Regiones y Ciudades va a mantener una "posición frontal y radical" en defensa de los "principios más elementales de la Unión Europea".

Moreno también ha hecho un llamamiento a seguir "haciendo las cosas bien" y que "la Comisión, el Parlamento" europeo, "sigan escuchando a las regiones y a las ciudades", y en ese punto ha reivindicado que el Comité de las Regiones y las Ciudades es "hoy una institución fundamental en esta transformación y en esta evolución que, necesariamente, tenemos que vivir como causa de los acontecimientos que estamos viviendo, con las guerras comerciales, las guerras híbridas y las guerras militares que, tristemente, estamos viviendo en Europa".