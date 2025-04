Juanma Moreno y García-Page atizan a Pedro Sánchez por sus pactos con Carles Puigdemont: "Es insoportable"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha aprovechado un encuentro en Madrid con su homólogo en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page para atizar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el camino que lleva esta legislatura, pendiente de "un señor a 2.000 kilómetros", en referencia a Carles Puigdemont, líder de Junts. Ambos mandatarios han sido muy claros y han instado a Sánchez a no ceder más ante el ex presidente de la Generalitat: "No podemos continuar así".

Su argumento es que Puigdemont es "el que manda en España y odia España", ha afirmado Page. A lo que Moreno ha replicado que "es indigno que decida el futuro de 50 millones de personas siendo un prófugo de la Justicia". Por ello, ambos han exigido que el presidente del Gobierno "diálogo" en asuntos como el reparto de menores inmigrantes procedentes de Canarias. Si el castellanomanchego ha reprochado al Gobierno "que no se haya consultado lo más mínimo con las comunidades autónomas" sobre este reparto, el presidente de la Junta ha confirmado que Andalucía ha recurrido al Tribunal Constitucional esta cuestión por "dignidad institucional".

"El nivel de chantaje y humillación al Estado diario al que nos somete es algo que es insoportable", ha sentenciado Juanma Moreno, para quien el presidente del Gobierno está instalado en "una estrategia de confrontación que él cree que le favorece", que consiste en "construir un muro entre azules y rojos; jueces a favor, jueces en contra, o periodistas de un lado y periodistas de otro". Por ello, ambos han coincidido en reivindicar "el bipartidismo" y han abogado por posibles cambios legales que garanticen legislaturas con gobiernos estables de las mayorías que no estén sometidos a formaciones minoritarias.

A su juicio las "sociedades que avanzan necesitan un bipartidismo real que ocupe la centralidad de la sociedad", apuntando que el 70% de la población española se coloca y en posiciones ideológicas "que son moderadas, sensatas, flexibles y plurales, en el centro izquierda y en el centro derecha". "Y no puede ser ni que una minoría en la derecha ni que una minoría en la izquierda, y mucho menos los que quieren asaltar al estado, al final controlen el aparato del estado", ha sentenciado.

En este sentido, Moreno ha abogado por acuerdos entre PP y PSOE para abordar reformas que garanticen que las mayorías gobiernen, como podría ser, por ejemplo, elevar a "400 los diputados el Congreso" que se puede hacer sin necesidad de reformar la Constitución.

El acto en Madrid sobre el turismo organizado por el Grupo Hotusa apenas ha tenido divergencias. Moreno ha reclamado que "el presidente Gobierno lidere el país" y convoque conferencias sectoriales para coordinar a las comunidades autónomas en asuntos primordiales y "tener estrategias comunes, sin que haya una comunidad que negocie bilateralmente". "¿Para qué tenemos un presidente y no sé cuantos ministros", se ha preguntado el líder de los populares andaluces. "El otro día conocí que había una ministra de Juventud e Infancia y me dedico profesionalmente a la política. Era la primera vez que oía hablar de ella. Y es que no tiene dotación ni competencias, porque están transferidas íntegramente a las comunidades autónomas", ha reflexionado el presidente de la Junta. Moreno ha lamentado que "todos los asuntos calientes se revuelven con una patada hacia las comunidades autónomas".

Por su parte, García-Page ha considerado que, en España, "sin tocar la Constitución, habría posibles matizaciones para que la estabilidad general del país no dependa, no ya ni siquiera de un independentista, que eso lo agrava, sino de una minoría minoritaria", y ha considerado que los españoles "siguen teniendo una mentalidad bipartidista y va a seguir así".

"Hay 350 diputados en el Congreso y solo estamos pendientes de uno, y eso es lo más grave. Hoy es independentista, pero si mañana fuera un populista radical de izquierda o derecha, sería igual de grave", ha dicho, apuntando que se están tomando decisiones "al margen del pueblo español". Así, ha propuesto una legislación en materia presupuestaria "para que, haya o no presupuesto, podamos ir a un escenario en que el 1 de enero el 95% del presupuesto pueda seguir funcionando".

"Leal" con los aranceles

Asimismo, Moreno instado a entablar un "necesario el diálogo" en la negociación entre el Estado y las comunidades autónomas sobre las medidas para amortiguar la repercusión de los aranceles de EEUU, pero de igual forma ha demandado que sea "leal" al reclamar al Gobierno que "por debajo de la mesa no se negocie con otras fuerzas políticas, en este caso independentistas, otras opciones que le puedan favorecer a él". Así, Moreno ha señalado que "el problema" de fondo es que "el señor Sánchez tiene poca credibilidad".

El presidente andaluz ha mostrado su deseo de que "haya acuerdo", aunque para alcanzar ese propósito ha advertido de que previamente "tiene que escuchar algo que el señor Sánchez no quiere escuchar". "Estamos pidiendo cosas que son sensatas", ha sostenido Moreno, quien ha remarcado la necesidad de ser "claros, honestos", para remarcar ese mensaje de que por un lado el Gobierno apueste por un acuerdo y "por otro lado negocia con otros partidos políticos para sustentarte en el poder porque eso al final genera desconfianza".

El viaje a China: "Jugar a la ruleta rusa"

Moreno ha cuestionado la "oportunidad" de Pedro Sánchez a China, apuntando que es "jugar a la ruleta rusa" cuando ese país está en este momento en "plena escalada de tensión" con la administración de Donald Trump por el tema de los aranceles. Ha explicado que le parece razonable que España tenga presencia en China porque es la segunda potencia económica del mundo, pero ha planteado si es "idóneo visitar" ese país "en plena escalada de tensión entre la primera potencia del mundo (EEUU) y la segunda, y donde hay 90 días ahora mismo de reflexión con los aranceles" tras la tregua de Estados Unidos y la negociación que se va a abrir. "Yo creo que en términos de oportunidad política, no es lo más razonable", ha manifestado Moreno, quien ha insistido en que quizá no haya sido el "momento adecuado".

Ha señalado, en cualquier caso, que está claro que es Donald Trump el que está poniendo todo "patas arriba y el que está generando problemas económicos en el mundo, a Estados Unidos el primero", como se ha visto con la Bolsa. Para Moreno, cuando Europa está negociando con Estados Unidos aranceles, en lo que nos jugamos mucho en España, y con la Administración de Donal Trump con una "guerra declarada a China, meterte por medio en ese momento y convertirte en la diana de la ira, de una administración caprichosa, en términos políticos, no es razonable", en referencia al viaje de Sánchez al país asiático.

"Es jugar a una ruleta rusa que no debemos jugar porque se está jugando con los intereses de los españoles", ha señalado Moreno, quien ha querido dejar claro que el mayor espacio de progreso y libertades que hay en el mundo ahora mismo es Europa, y ha mostrado su preocupación por que Estados Unidos esté "abdicando de un liderazgo que ha tenido natural siempre en el mundo occidental".