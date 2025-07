Juanma Moreno explora con Fujitsu en Japón un laboratorio digital de salud pionero en Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se reunió este martes en Japón con Takahito Tokita, director ejecutivo de la multinacional tecnológica Fujitsu, para explorar la creación de un laboratorio centrado en la digitalización sanitaria. El objetivo es reforzar la colaboración en innovación aplicada a la salud y avanzar en el desarrollo de sistemas de diagnóstico por imagen más rápidos y precisos.

Durante el encuentro, celebrado en la sede de la compañía en Kawasaki (al sur de Tokio), Moreno explicó que la iniciativa contempla la puesta en marcha de un laboratorio en colaboración con una universidad andaluza, donde se investigarán tecnologías aplicadas al diagnóstico médico mediante inteligencia artificial.

"Queremos mejorar la calidad de la asistencia sanitaria utilizando las tecnologías más avanzadas, y hacerlo de la mano de una empresa con una fuerte implantación en nuestra tierra", afirmó Moreno, quien recordó que Fujitsu lleva 48 años operando en Andalucía, colaborando estrechamente con universidades y captando talento local.

La reunión forma parte del viaje institucional que el presidente andaluz realiza esta semana a Japón para fortalecer lazos económicos, turísticos y culturales. La delegación de la Junta permanecerá en el país asiático hasta el 2 de agosto, y participará el próximo viernes en el Día de Honor de Andalucía en la Exposición Universal de Osaka.

Además, Moreno tiene previsto reunirse con el presidente de la Fundación Japón, Shinya Kurosawa, con la intención de sellar un acuerdo cultural que permita proyectar la cultura andaluza en el país nipón y, a su vez, acercar la japonesa a Andalucía a través de la red de museos y centros de arte de la comunidad.

En clave económica, también mantendrá encuentros con altos ejecutivos de la multinacional NTT Data, que ya cuenta con más de 3.000 empleados y cuatro sedes en Andalucía. "Queremos que refuercen su apuesta por nuestra comunidad, abran nuevas oficinas y dupliquen su plantilla, convirtiendo a Andalucía en su centro operativo en España", aseguró Moreno.

Posible adelanto de las elecciones andaluzas

Por otro parte, Juanma Moreno ha asegurado este martes desde Japón que su intención es agotar la legislatura hasta junio del próximo año. Solo una eventual convocatoria de elecciones generales podría alterar ese calendario, según ha apuntado.

Durante su visita oficial a la sede de la tecnológica Fujitsu en Kanagawa, al sur de Tokio, Moreno ha respondido así a las declaraciones del presidente de la Diputación de Jaén, el socialista Francisco Reyes, quien aseguró tener la "sensación" de que habrá elecciones andaluzas anticipadas tras el verano y se atrevió incluso a proponer fechas: el 19 o el 26 de octubre.

"Me sorprende que haya quien afirme incluso saber la fecha de unas elecciones cuya convocatoria solo compete a los presidentes autonómicos", ironizó el líder del Ejecutivo andaluz, que reiteró su voluntad de culminar la legislatura.

Aun así, Moreno admitió que el escenario político nacional podría condicionar los planes en Andalucía. "Vivimos una etapa de gran incertidumbre provocada por la inestabilidad del Gobierno de España, que carece de respaldo social y de mayoría parlamentaria", señaló. En su opinión, esa fragilidad podría derivar en una convocatoria anticipada de elecciones generales, lo que sí obligaría a revisar el calendario andaluz.

Pese a ello, insistió en que no es partidario de hacer pasar a los ciudadanos por las urnas en un corto periodo de tiempo ni de duplicar el gasto público en procesos electorales: "No lo entenderían los andaluces y no sería razonable", concluyó.

Reyes, en declaraciones recientes, calificó el otoño como "muy calentito para todos" y se mostró convencido de que Moreno adelantará los comicios tras el verano, una impresión que dijo tener tras reunirse el pasado viernes con el presidente andaluz en el Palacio de San Telmo.