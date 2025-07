Juanma Moreno lidera el frente común contra el "cupo separatista" de Cataluña

La Junta se ha puesto al frente de las reivindicaciones contra la financiación singular de Cataluña, que ayer lunes vivió un episodio clave con la reunión de la comisión bilateral en Barcelona de Gobierno central y Generalitat. En esta cita, que no contó con la presencia de la vicepresidenta María Jesús Montero, se han puesto las bases de un nuevo modelo de financiación que va a otorgar la gestión de todos los impuestos, IRPF incluido, a Cataluña con una Agencia Tributaria propia, hecho que despierta más que recelos en las comunidades del régimen común, sean de color que sean. Ahora queda la aprobación del Congreso de los Diputados y el Gobierno necesita el apoyo de todos sus socios.

La Junta ha sido muy tajante a la hora de calificar el pacto como "atropello" contra la "igualdad entre los españoles", mientras que el Gobierno central y el PSOE argumentan que es una oportunidad para "profundizar" en los estatutos de autonomía. En cualquier caso, el presidente de la Junta, Juanma Moreno en su cuenta de X calificó el paso dado por el Gobierno y la Generalitat como "un golpe duro a España, ideado por los independentistas y ejecutado por el dúo Sánchez-Montero en extrema debilidad".

Como hizo la semana pasada en el acto de presentación del Anuario Joly, Moreno aseguró que Andalucía "hará valer su fuerza" para combatir el "cupo separatista", ya que este cupo "rompe la igualdad entre españoles y es un paso más para sacar el Estado de Cataluña". Incluso Moreno llamará hoy a los barones socialistas de Castilla-La Mancha y Asturias, Emiliano García-Page y Adrián Barbón, respectivamente, para conformar "una alianza común" contra la financiación singular catalana.

La Junta ya viene anunciando estos meses que estudia recurrir al Tribunal Constitucional esta financiación. "La Constitución no contempla, fuera de los casos del País Vasco y Navarra, una financiación singular para ninguna otra comunidad autónoma que está dentro del régimen común", aseveró también la consejera de Hacienda, Carolina España.

Expuso que el pacto de Gobierno, PSC y ERC "no es de justicia" porque se le va a otorgar "30.000 millones de euros más a Cataluña". "Lo único que va a conseguir es que haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda", afirmó.

La portavoz del Gobierno andaluz reconoció que, como se viene demandando desde la Junta, "España necesita un nuevo sistema de financiación", aunque matizó que debe ser "para todas las comunidades". Así, recordó que "no tributan los territorios, tributan las personas" para continuar argumentando que "la financiación singular no está recogida ni en la Constitución ni en la Lofca": "Es un paso más hacia la independencia fiscal de Cataluña, es un paso más hacia la independencia".

Tras recordar que la actual ministra de Hacienda y candidata del PSOE-A a la Junta, María Jesús Montero, no defendía esta posición cuando formaba parte del Gobierno andaluz, criticó que la vicepresidenta "no ha sido capaz de resolver el problema de la infrafinanciación que tiene Andalucía, que cada año nos cuesta 1.522 millones y, sin embargo, va a consentir una financiación singular para Cataluña". En este punto, calificó la actuación de Montero como "una traición a Andalucía". "Si no puede reformar el sistema, es mejor que se marche", sentenció.

España describió el acuerdo catalán como "un tipo de corrupción política, porque se hace esta financiación singular, única y exclusivamente, para conseguir los votos necesarios para que Salvador Illa siga siendo el presidente de la Generalitat y para que el señor Sánchez siga siendo el presidente de España".

Por la tarde, España envió una carta a la ministra Montero para exigir la vuelta a las negociaciones multilaterales y denunciar que el texto acordado en Barcelona "rompe la caja común". "Es profundamente regresivo e insolidario", argumentó la consejera.

Ante tal revuelo, el Gobierno se mostró partidario de convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera tras el verano, una vez que el documento sellado con la Generalitat tenga una mayor concreción.