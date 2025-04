Juanma Moreno pide acabar con la injusticia, el prejuicio y la desigualdad hacia el pueblo gitano: "Todos nacemos y morimos iguales"

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha asegurado este miércoles que las injusticias, los prejuicios y las desigualdades que sufre el pueblo gitano "no van a desaparecer solas" sino que es deber de la sociedad "echarla entre todos" para hacer mejores a los ciudadanos y tener una convivencia "mejor cada día".

Antes del Consejo de Gobierno, Moreno ha presidido en los jardines del Palacio de San Telmo el acto de conmemoración del Día Internacional del Pueblo Gitano, que ha contado con la presencia de numerosos artistas como Manuela Carrasco, Aurora Vargas, Esperanza Fernández y Pedro Heredia, y donde se ha realizado el ritual de la colocación de flores y velas en los estanques, con los acordes del cante del Gelem Gelem -el himno gitano- a cargo de Inma de la Vega.

En su intervención, el presidente andaluz ha abogado por que nadie tenga que sufrir más que otro por razón de su raza, su origen o por cualquier otra condición, y por ello ha advertido de que el Día Internacional del Pueblo Gitano "no será una fiesta si no lo es también de la igualdad. Si no nos sacude y nos hace pensar y, sobre todo, nos hace actuar".

"La injusticia, los prejuicios y las desigualdades no van a desaparecer solas. Tenemos que echarla y echarla nosotros, que somos los que podemos echarla. Siendo mejores para una sociedad que debe ser mejor cada día. Pero si esto es una fiesta porque no nos van a parar hasta que lo consigamos entre todos", ha subrayado Moreno.

El presidente andaluz ha destacado el "respaldo institucional" de la Junta a este colectivo, al que ha dado las "infinitas gracias" por su entrega a Andalucía, por la "lección de humanidad, de sabiduría, de alegría, de arte" que emplean en la comunidad andaluza, y por aportar lo que "hoy desgraciadamente le hace falta al mundo: un poquito de sentido común".

La identidad andaluza

Moreno ha expresado su "respeto y admiración" por el pueblo gitano porque Andalucía es la comunidad autónoma donde más gitanos y gitanas viven del conjunto de España, por lo que se puede decir que esta es su casa "real, auténtica y física", y la identidad del pueblo gitano es la identidad andaluza.

Tras subrayar la creación del Consejo Andaluz del Pueblo Gitano y que Andalucía haya sido pionera en aprobar un protocolo frente al antigitanismo, Moreno ha recordado la medalla de la Comunidad Autónoma otorgada a este colectivo el pasado 28-F, Día de Andalucía.

Ha reivindicado los "caminos que se andan, los de la unión" de los que habla el himno gitano, también los de la persecución y el exterminio nazi en el pasado pero igualmente los de los perseguidos en la guerra de Ucrania, que debería hacer pensar a la sociedad de que debe entender que "todos nacemos y morimos iguales".

"Luchar por esa igualdad es lo que nos hace precisamente distintos a los animales, nos hace humanos, lo que da sentido a la sociedad y lo que nos permite considerarnos como civilizados", ha advertido Moreno, quien ha añadido que lo más importante es que las instituciones actúen en el bienestar de este colectivo.

Actuar en materia de empleo es "fundamental" porque el colectivo gitano está todavía por debajo de la media en materia de oportunidades laborales, al igual que en educación y en el acceso a la vivienda, a los recursos básicos y, en definitiva, a tener una vida digna "que es lo que queremos todos", según Moreno.

Ha hablado de la importancia de la justicia, de la igualdad y del respeto, y ha agradecido el esfuerzo de las entidades, colectivos, muchos de ellos pertenecientes al Consejo de Trabajo del Pueblo Gitano, que trabajan precisamente por dar una oportunidad y por hacer una política inclusiva de una parte importante de este colectivo.

Por su parte, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha leído una declaración conmemorativa del Día Internacional del Pueblo Gitano, y ha destacado los "retos" que aún quedan por afrontar en materia de empleo y de vivienda, y la necesidad de "desterrar la estigmatización" por motivos de etnia.

La vicepresidenta del Consejo Andaluz del Pueblo Gitano, Ostelina Maya, ha aprovechado para agradecer a la Junta la concesión de la Medalla de Andalucía a la Solidaridad y Concordia, y sobre todo a los "esfuerzos" que año tras año realizan tanto la Consejería de Igualdad como la de Educación con programas de inclusión del pueblo gitano.