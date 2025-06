Juanma Moreno presiona a Montero como conocedora de los "trapicheos" de Cerdán

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha interpelado directamente a la vicepresidenta primera y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, en su condición aún de vicesecretaria general del PSOE federal sobre el papel del ex secretario de Organización, Santos Cerdán, en el cobro de comisiones de obras públicas. Se ha preguntado si "sabía algo, no sabía nada" por cuanto ha dibujado un escenario donde "trapicheaban a su alrededor y ella no lo sabía" siendo la número dos en el organigrama federal del PSOE .

Moreno ha recordado la defensa pública que llegó a hacer Montero de Cerdán y con ese ejercicio "se ha calcinado ya las dos manos" después de que "puso la mano en el fuego por el señor Cerdán y hace tan solo unas horas las volvió a poner". Con este escenario que ha descrito, el presidente andaluz ha apelado a que Montero "debe dar explicaciones lo antes posible", muy particularmente a los andaluces, pese a "la poca credibilidad que ya tiene su propio partido".

A su entender, esas explicaciones específicas para los andaluces de Montero se justificarían por el hecho de "hay parte de toda esta entramado que ha afectado también a obras que se han producido en Andalucía, ni más ni menos que al puente del Quinto Centenario", infraestructura de la que ha recordado que ha acumulado "distintos retrasos a lo largo de los meses", por lo que ha inferido que "quizás esos retrasos vienen, precisamente, motivados porque ha habido mordida en ese puente".

El presidente andaluz ha considerado que la vicepresidenta y ministra de Hacienda "no puede pasar del día de hoy sin que dé explicaciones coherentes, sensatas", así como le ha instado a que "asuma responsabilidad en todo este tipo de situaciones que estamos viendo". "Es la actual vicesecretaria en general del PSOE, es la número dos, ella ha puesto la mano en el fuego por el señor Cerdán y ella tendrá que explicar qué ha sucedido", ha esgrimido Moreno que recuerda que siendo la número dos del Partido Socialista "los distintos números tres iban sorteando y actuando de manera fraudulenta e irregular en beneficio propio, en definitiva, robando".

Además, ha respaldado las tesis de Alberto Núñez Feijóo y considera que "ahora mismo no dan los números" y es "inviable" una moción de censura que pudiera presentar con posibilidades de éxito el PP contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Al mismo tiempo ha hecho un llamamiento a partidos que han apoyado la investidura del líder socialista, como el PNV y Junts, sobre quienes ha preguntado "cuánto van a aguantar" manteniendo su respaldo al jefe del Ejecutivo. "Todo parece indicar que esta trama corrupta, sistémica, no era un caso aislado, como algunos decían, sino que es una estructura organizada, planificada desde hace ya muchos años, que afectaba al propio partido, como hemos visto en la elección de las primarias, trucando incluso la votación y, por tanto, alterando el orden normal de un congreso interno y, sobre todo, con mordidas que nos han sonrojado a todos".

Moreno ha señalado que "conversaciones" de Whatsapp como las que se describen en dicho informe, reflejando el reparto de "cientos de miles de euros con absoluto descaro y comportándose como una mafia al mejor estilo de la que hemos visto en algunos países de Iberoamérica, nos han abochornado al conjunto de los españoles". Por ello, ha considerado "evidente", y que "todo el mundo llega a la misma conclusión", que "esta situación que está viviendo España es insoportable, y no basta con una petición de perdón muy caracterizada, por así decirlo, más bien propia de una interpretación teatral que de una acción honesta" por parte de Pedro Sánchez, sino que el presidente del Gobierno "tiene que tomar otro tipo de decisiones".

Dimisión o elecciones

"España no se merece a un Gobierno que está absolutamente acorralado por la corrupción, por sus propias palabras y su propia incoherencia permanente en cada una de sus apreciaciones", ha sentenciado Moreno, que ha considerado que, en este momento, Sánchez "sólo tiene dos posibilidades". La primera de ellas, según ha abundado, sería "presentar su dimisión, que sería probablemente lo más honesto y lo más razonable que podría hacer y lo que sucedería en cualquier otro país de nuestro entorno europeo dadas las actuales circunstancias". La segunda decisión que podría tomar el jefe del Ejecutivo sería "disolver las Cortes y convocar unas elecciones lo antes posible", y si Pedro Sánchez no toma ninguna de esas dos decisiones, el PSOE "lo pagará en la urnas cuando toque, porque esto es una hemorragia, una sangría" de la que "vamos a tener nuevos capítulos" próximamente.

Moreno ha insistido en preguntar "cuánto tiempo más van a aguantar los socios de gobierno, Sumar y toda esta izquierda que nos da lecciones todos los días de moralidad, apoyando" a Pedro Sánchez, "porque cada día que pase van a seguir siendo cómplices de toda esta trama de corruptela burda, fea, tosca, que estamos sabiendo y que vamos a ir sabiendo en las próximas semanas", ha subrayado.

El líder del PP andaluz ha subrayado al respecto que "un Sánchez" o "un Gobierno políticamente, absolutamente moribundo, es el mejor plato para partidos políticos e independentistas que pueden sacar tajada de una manera clara y contundente a lo largo de los próximos meses", por lo que ha augurado que dichas formaciones "van a seguir apoyando" al PSOE "porque van a sacar mucha tajada ante la enorme debilidad" del secretario general de dicho partido y presidente del Gobierno.

Llamamiento a las bases del PSOE

En todo caso, Juanma Moreno ha afirmado que "esto huele a fin de ciclo", y el PSOE es un partido "necesario para España", que "cumple un papel fundamental dentro de la alternancia política en nuestro país", por lo que espera, desea y le "gustaría confiar que algunos dirigentes políticos" del mismo, y "algunas bases del PSOE se rebelen ante esta situación".

De lo contrario, ha augurado el presidente de la Junta, "lo que va a dejar el 'post-sanchismo' va a ser un solar en el centro izquierda que puede ser ocupado, a lo mejor, por partidos populistas", algo que Moreno cree que "no sería bueno para España", según ha apuntado. "Por tanto, es el momento de la renovación, de que haya cambios en el PSOE, pero no los cambios que nos dice Sánchez, sino empezando por el propio Sánchez".