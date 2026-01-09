Juanma Moreno: "Esta propuesta de financiación es un traje a medida para Junqueras"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha acusado al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, de quebrar la "multilateralidad" con su propuesta de modelo de financiación autonómica. Durante unas declaraciones realizadas en una visita a Sierra Nevada, el dirigente andaluz ha calificado la iniciativa del Gobierno como "poco creíble" y ha advertido que se trata de "un traje a medida" para el líder de ERC, Oriol Junqueras, en un momento próximo a la celebración de comicios electorales en varias comunidades autónomas.

Moreno ha manifestado su rechazo frontal al "conejo de la chistera" que, según sus palabras, ha sacado el Gobierno de España a escasas fechas de procesos electorales autonómicos. El presidente andaluz considera que esta es "la peor manera" de iniciar una negociación sobre un asunto tan trascendental como la financiación autonómica, y ha atribuido la propuesta a "fuegos de artificio" con un claro objetivo electoral. En su opinión, la oferta le merece "muy poca credibilidad", especialmente cuando Oriol Junqueras, inhabilitado para cargo público por sentencia firme del Tribunal Supremo, acude a Moncloa para reunirse con el presidente del Gobierno y cerrar un modelo "especial y singular para Cataluña".

El líder del Ejecutivo andaluz ha insistido en que, como representante de los intereses de los andaluces, no puede aceptar que "un independentista condenado e inhabilitado como cargo público hasta 2031" le represente en estas negociaciones. Por ello, considera que el proceso ha empezado "francamente mal" y responde únicamente a un "problema de gobernabilidad de Sánchez" y de la Generalitat de Cataluña, que "necesita los votos de Esquerra Republicana" para mantenerse en el poder.

Críticas a la ruptura de la igualdad entre territorios

Juanma Moreno ha censurado duramente que el presidente del Gobierno rompa la "multilateralidad" que él mismo defiende en las relaciones internacionales para propiciar un trato preferente a una comunidad autónoma y a una fuerza política concreta. El dirigente andaluz ha tachado esta actitud de "incoherencia" por parte de Pedro Sánchez, afirmando que está confeccionando "un traje a la medida de Junqueras" que "no le va a quedar bien a Andalucía". En su argumentación, Moreno ha advertido que la "ordinalidad es sinónimo de ruptura de la igualdad", lo que supondría un agravio comparativo para el resto de territorios.

El presidente andaluz ha recordado que la propuesta le genera "muy poca credibilidad" porque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también secretaria general del PSOE de Andalucía, ha sido "incapaz" de aprobar un presupuesto en tres años. Ahora, según Moreno, plantea una reforma integral del modelo de financiación autonómica en un contexto preelectoral, lo que atribuye a un objetivo "electoral" en lugar de buscar una solución real a un problema que se arrastra desde hace ocho años consecutivos.

Procedimiento inadecuado para abordar la reforma

Aunque el dirigente andaluz ha reconocido que desconoce aún los detalles concretos de la propuesta presentada por el Gobierno central, ha sostenido con rotundidad que "así no funcionan las cosas". Según su criterio, la ministra María Jesús Montero debería haber seguido un procedimiento diferente: convocar primero el Consejo de Política Fiscal y Financiera, presentar el proyecto de manera oficial, negociarlo con todas las comunidades autónomas sin excepción e intentar alcanzar un consenso amplio que garantice la estabilidad del sistema.

Moreno ha insistido en que la falta de transparencia y de diálogo multilateral constituye un grave error de procedimiento que pone en riesgo la confianza institucional. El presidente andaluz considera que cualquier reforma del sistema de financiación autonómica debe basarse en principios de igualdad, solidaridad y lealtad institucional, y no puede estar condicionada por necesidades políticas coyunturales o acuerdos bilaterales con determinadas formaciones independentistas.

El sistema de financiación autonómica en España

El modelo de financiación autonómica en España es el conjunto de mecanismos mediante los cuales se determinan los recursos económicos de las comunidades autónomas de régimen común. Este sistema establece cómo se reparten los ingresos tributarios entre el Estado y las autonomías, así como los criterios para el reparto de fondos adicionales que garanticen la prestación de servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación y los servicios sociales.

Actualmente, el sistema vigente data del año 2009 y ha sido objeto de numerosas críticas por parte de diversas comunidades autónomas, que reclaman una actualización que refleje las realidades demográficas y económicas actuales. El debate sobre la financiación autonómica se ha intensificado en los últimos años, especialmente tras las reivindicaciones de Cataluña para obtener un sistema de financiación singular que le permita mayor autonomía fiscal.

¿Qué implica la ordinalidad en el sistema de financiación?

El concepto de "ordinalidad" en el ámbito de la financiación autonómica hace referencia al principio según el cual ninguna comunidad autónoma debería mejorar su posición relativa en cuanto a recursos per cápita después de aplicar los mecanismos de solidaridad interterritorial. Es decir, una región que contribuye más al sistema no debería quedar por debajo en financiación final de otra que contribuye menos.

Este principio ha sido objeto de controversia en el debate político español, ya que algunos territorios consideran que vulnera el principio de solidaridad que debe regir las relaciones entre comunidades autónomas. Los defensores de la ordinalidad argumentan que garantiza la equidad y evita que las regiones más ricas se vean excesivamente perjudicadas por el sistema redistributivo, mientras que sus detractores sostienen que puede perpetuar las desigualdades territoriales existentes y limitar la capacidad del Estado para corregir desequilibrios históricos.

¿Por qué Andalucía rechaza un modelo singular para Cataluña?

La posición del Gobierno andaluz responde a la preocupación de que un sistema singular para Cataluña pueda reducir los recursos disponibles para el resto de comunidades autónomas de régimen común. Andalucía, como la región más poblada de España con más de 8,5 millones de habitantes, teme que un concierto económico catalán similar al régimen foral del País Vasco y Navarra disminuya la cantidad total de recursos a repartir entre las autonomías de régimen común.

Además, desde el Ejecutivo andaluz se argumenta que cualquier modificación del sistema de financiación debe ser multilateral y consensuada, no el resultado de negociaciones bilaterales entre el Gobierno central y una comunidad autónoma específica. Esta postura es compartida por otros presidentes autonómicos que consideran que la igualdad de trato entre territorios constituye un principio fundamental del Estado de las Autonomías establecido en la Constitución española de 1978.

¿Cuál es la situación de Oriol Junqueras tras su inhabilitación?

Oriol Junqueras fue condenado por el Tribunal Supremo en octubre de 2019 a 13 años de prisión por un delito de sedición y malversación de caudales públicos por su papel en el proceso independentista catalán y la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Además de la pena de prisión, la sentencia incluía una inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos hasta el año 2031.

A pesar de esta inhabilitación, Junqueras continúa siendo una figura central en Esquerra Republicana de Catalunya y mantiene influencia política significativa. El líder republicano fue indultado parcialmente en junio de 2021 por el Gobierno de Pedro Sánchez en lo referente a la pena de prisión, pero la inhabilitación para ocupar cargos públicos se mantuvo vigente. Esta situación genera controversia cuando acude a reuniones oficiales en calidad de representante político, ya que formalmente no puede ejercer funciones de cargo público electo.