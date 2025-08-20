Juanma Moreno reaparece en la Feria de Málaga tras los incendios: "Menos tuits y más trabajar"

Tras dos semanas de vacaciones, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reaparecido en Málaga, que este miércoles llega al ecuador de su Feria. El líder andaluz, atizado por el ministro de Transportes, Óscar Puente, por estar de descanso mientras había incendios en Andalucía ha salido al paso de las críticas diciendo que "a veces se tiene mucho tiempo libre". "Este ministro tiene una afición: tuitear. Me gustaría que le dedicará más tiempo a la falta de infraestructura ferroviaria, a pensar en las vacaciones de muchas familias ahora fastidiadas. Menos tuits y más trabajar", ha zanjado.

Puente dedicó al presidente de la Junta varios comentarios en la red social X por su ausencia en los incendios en Andalucía, en concreto los de Tarifa y la Mezquita de Córdoba. Moreno ha asegurado este miércoles en el Palmeral de las Sorpresas que no se personó porque "todo se estabilizó en menos de 24 horas". "Siempre estoy a disposición del Plan Infoca. Hay un cuerpo técnico que solicita mi presencia cuando es necesario. Afortunadamente no hemos tenido que lamentar la perdida de vidas humanas, de seres materiales, ni un daño ecológico irreparable. Todo se estabilizó en menos de 24 horas", ha declarado en referencia al incendio en Cádiz.

"Si me dicen que no hace falta mi presencia no voy a ir a hacerme una foto. Podría haberlo hecho. Estaba encima y pendiente, y cuando se reclama mi presencia, acudo", ha insistido el presidente de la Junta, que ha recalcado que en Andalucía los incendios "afortunadamente han sido apagados en menos de 24 horas". Preguntado por lo ocurrido en la Mezquita de Córdoba, monumento declarado Patrimonio de la Humanidad, Moreno habló con el alcalde José María Bellido ese mismo día. "Me dijo que no hacía falta. Uno debe poner los medios. A mí no me cuesta nada el desplazamiento de dos horas. Me persono si hay que tomar decisiones o el incendio es muy grave. La situación estaba controlada. Llamé al obispo de Córdoba también", ha explicado.

Penas ejemplares para reincidentes

En Andalucía, la Junta gasta el 57% de los 247 millones de presupuesto en extinción y emergencias de incendios en prevenir. "Hemos contratado a bomberos forestales durante todo el año, que han llevado a cabo labores de limpieza en el monte. Esto lo tenemos que hacer entre todos. Nos tenemos que coordinar conjuntamente", ha señalado mientras insistía en que "más del 90% de los incendios están provocados por la mano del hombre". "Tenemos que destinar más recursos a la vigilancia de reincidentes y endurecer el código penal. Cuando se pilla a un pirómano hay que llevar a cabo penas ejemplares", ha propuesto.

Moreno también ha insistido en que haya "mayor flexibilidad para limpiar esos montes de manera natural con animales" y que "entre todos debemos hacer una reflexión serena sobre cómo está España". "Es un país cada vez más cálido por culpa del cambio climático", ha afirmado. El presidente cree que todos tienen que poner de su parte (Gobierno central, autonomías) para evitar lo que está sucediendo este verano en el noroeste del país una absoluta catástrofe". Preguntado por un pacto de estado contra el cambio climático, el político malagueño está "a favor de los pactos y de los pactos de estado, pero no de un pacto vacío o pacto que se haga como reacción a una catástrofe". "Este pacto lo tendría que haber ofrecido hace más de un año", ha reprochado.