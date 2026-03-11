La Junta de Andalucía ejercerá la acusación en el accidente de trenes de Adamuz

El Consejo de Gobierno aprobará en su reunión de este miércoles el último trámite legal para convertirse en acusación en la causa judicial que investiga el accidente ferroviario de Adamuz del pasado 18 de enero y que costó la vida a 46 personas y dejó heridas a otras 125. Eso significa que dará instrucciones al Gabinete Jurídico de la Junta para que se persone en la causa que está investigando un juzgado de Montoro en Córdoba.

El Ejecutivo autonómico había barajado varias opciones antes de dar este paso, incluyendo que fuese el Parlamento quien aprobase esa personación pero, finalmente, se ha decidido por que sea el Gobierno quien ejerza la acusación. Eso permitirá a la Junta conocer de primera mano todos los detalles de la investigación judicial y no permanecer al margen como hasta ahora. Si la juez instructora del caso acepta su personación, una vez se presente el correspondiente escrito, la Junta podrá solicitar diligencias, formular alegaciones, acceder a actuaciones y, en definitiva, participar en el proceso.

La motivación de la Junta es también política. La portavoz del Gobierno autonómico, Carolina España, lo detallaba hace una semana en el Palacio de San Telmo: “Lo hemos dicho en numerosas ocasiones, hay que estar al lado de las víctimas, tenemos que defender sus intereses y lo vamos a hacer y si la mejor situación es personarse en el caso, lo haremos”.

Está por ver si las pesquisas de la investigación señalan a algún responsable político. El Gobierno andaluz insiste en que su único objetivo es saber la verdad puesto que a ello se han comprometido con las víctimas.

Nuevas informaciones

La investigación sigue avanzando. Este martes se conocía que las cajas negras de los dos trenes accidentados el pasado 18 de enero en Adamuz revelan que entre el primer síntoma de descarrilamiento del tren Iryo y la colisión con el tren Alvia pasaron sólo quince segundos, según recoge una nota de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). Un dato que concuerda con el que ya reveló el ministro Óscar Puente en una de las ruedas de prensa que dio los primeros días. El ministro se refirió a un intervalo entre 14 y 20 segundos entre el descarrilamiento y el choque.

La investigación recoge que a las 19:43:29 se produce una desconexión eléctrica del motor del tren, “la primera anomalía que se detecta como síntoma del descarrilamiento”, mientras que quince segundos más tarde (a las 19:43:44 horas) la caja negra del Alvia “deja de almacenar datos”. Ese momento, “corresponde presumiblemente al momento de la colisión entre ambos trenes”, según el primer análisis de las cajas negras, que revela que el descarrilamiento provocó una frenada de emergencia en el Alvia de manera automática a través del sistema de seguridad LZB.

Falta de tensión eléctrica

Según la CIAF, la desconexión estaría relacionada presumiblemente “con perturbaciones de la tensión o falta de contacto del pantógrafo con la catenaria”, y es la primera anomalía que se detecta como síntoma del descarrilamiento. Esta desconexión, que la investigación detalla que se produjo a través de la apertura del disyuntor, se produjo cuando el tren Iryo iba a 205 km/h.

Ahora, la comisión de investigación destaca que se podrán obtener más datos con el análisis del registro de eventos del telemando, que ha sido solicitado al gestor ferroviario, Adif. Cuatro segundos después de ese primer descarrilamiento, el Iryo ocupaba el circuito de vía 645, que incluía la aguja A645, pero se registró en ese momento una alarma de temperatura en cajas de grasa del coche 8, “presumiblemente por ir ya descarrilado”. “Esta alarma provoca la activación del freno del tren, y el tren está frenando”, recoge la CIAF, que asegura que a las 19:43:37, ocho segundos después del descarrilamiento, la aguja A645 queda sin comprobación. El Alvia iba a 204 kilómetros por hora.