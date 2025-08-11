La Junta de Andalucía estima que la restauración de la Mezquita de Córdoba costará un millón de euros

La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha cifrado este lunes en un millón de euros el coste estimado inicial que supondrá la restauración de los daños en la Mezquita-Catedral de Córdoba tras el incendio del pasado viernes, y ha defendido la "excelente gestión" que hace a su juicio el Cabildo (Iglesia) en este monumento.

En declaraciones a Onda Cero, la responsable de Cultura de la Junta de Andalucía ha eludido hacer valoraciones sobre las causas del fuego hasta que no concluya la investigación abierta y se cuente con un informe, y ha considerado además "imprudente" a quienes ya han apuntado a una posible negligencia.

"Siempre hay que esperar los resultados de las investigaciones que hacen los profesionales para saber exactamente lo que ha ocurrido y, en consecuencia, opinar", ha dicho Del Pozo, quien ha asegurado que la Iglesia lleva muchos años, siglos, gestionando la Mezquita-Catedral cordobesa "de una manera excelente".

La consejera ha recalcado que la conservación de este monumento declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco es "excelente" y se encuentra en "permanente actualización", por lo que ha preferido poner el foco en la rapidez con la que intervinieron "a tiro hecho" los bomberos para extinguir el incendio y no en las críticas como las que se publican en redes sociales.

El plan de autoprotección ha posibilitado que los daños sean "muy limitados", unos 60 metros de los 13.000 con los que cuenta el recinto monumental, ha detallado.

"Hay determinados tipos de incidentes que muchas veces son inevitables. Ya veremos cuando salga la investigación. Hay que ser prudentes y no echar por tierra nunca la gestión y la conservación de ese magnífico monumento", ha insistido la consejera, que ha reiterado que los planes de autoprotección han "funcionado a la perfección".

La consejera ha hecho referencia también a que el Cabildo tenía pensado trasladar algunos enseres que había en el entorno donde se produjo el incendio a unos locales que ya había adquirido y que estaba remodelando: "Todo está en permanente actualización y los planes reconocen las zonas de riesgo y qué cosas se pueden mejorar o dónde hay que intervenir más rápidamente cuando surge una emergencia", ha indicado.

Proyecto coordinado de intervención

Del Pozo ha explicado que ahora "lo importante" es el "momento de la restauración" y ha avanzado que este mismo lunes se va a aprobar el proyecto de intervención de emergencia, de limpieza y desescombro, para lo que los técnicos siguen trabajando "de manera coordinada".

La titular de Cultura ha recalcado que existe una coordinación "extraordinaria" tanto con el Ayuntamiento como con la Iglesia respecto a la gestión de la Mezquita-Catedral, y espera que el millón de euros aproximado en el que se ha estimado inicialmente lo que puede costar el proyecto de restauración pueda ser asumido sin "ningún problema" por el Cabildo. "Con independencia del presupuesto para un monumento que está financieramente muy saneado porque tiene muchísimas visitas, lo importante es la coordinación en las autorizaciones, en la supervisión y en el seguimiento de la restauración", ha dicho Del Pozo.