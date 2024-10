La Junta de Andalucía expondrá este viernes a Óscar Puente su "frustración e indignación" por la situación del tren

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, trasladará este viernes 11 de octubre al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, "la indignación" y "la frustración" de "todos los andaluces" con lo que está ocurriendo con los ferrocarriles, con "averías y retrasos prácticamente todas las semanas".

Así lo ha señalado en una entrevista en Canal Sur TV, al ser preguntada por la reunión en Granada con el ministro, una vez finalice la primera mesa técnica para la integración del AVE en Granada. "Tenemos muchos retos por delante. Más de 30 infraestructuras ferroviarias hay en toda Andalucía", ha detallado la consejera del ramo, quien ha recordado que lleva solicitando esa reunión tiempo.

Además, ha apuntado que, aunque el Gobierno habla de licitación "todo el día", luego "hay que ir viendo sí se está cumpliendo con los hitos y si estamos llegando a lo que realmente tenemos que llegar, y es a ejecutar esa infraestructura que se licita". Frente a esto ha advertido de que "no es así".

"Habrá mucha licitación pública, pero realmente inversión hay poca, porque el ferrocarril no está funcionando y no pasa por su mejor momento", ha insistido para apuntar que hay "averías, retrasos, personas que están en un tren y que no tienen ningún tipo de explicación de lo que está pasando".

Cuestionada sobre el tren del litoral Málaga-Cádiz, ha reclamado que se ponga en marcha el estudio informativo sobre esta infraestructura y analizar cómo se va a bonificar los peajes. "Era uno de los acuerdos que se llevó a cabo y actualmente el Gobierno de España no ha hecho absolutamente nada".

Sobre la situación de las infraestructuras en la provincia de Almería, también le advertirá al ministro en la reunión del viernes sobre las "frecuencias que no están siendo atendidas" y, por ejemplo, ha indicado que "no hay visos" del tren de la tarde con Madrid "que se dijo que se iba a poner en marcha y que se iba a retomar".

"Almería tiene una alta competitividad, hay muchas empresas que necesitan esas frecuencias, ese ferrocarril, esas conexiones como otras provincias de Andalucía y desde luego no está siendo bien tratada por parte del ministro Óscar Puente", ha subrayado.

"Una prioridad"

Por otro lado, ha destacado como "una prioridad" el tren Sevilla-Huelva-Faro. "Lo que no podemos con el ferrocarril es jugar a la falta de rigor, que yo creo que de eso nos tiene bastante acostumbrado el ministro y el gobierno de Pedro Sánchez", ha criticado para manifestar que "son infraestructuras que hay que planificar, estudiar y no puede ser un capricho del que esté al frente de esa cartera decir sí o no".

Por último en materia de ferrocarril ha mostrado su preocupación por los plazos del corredor Mediterráneo y Atlántico. "Hay una fecha que es 2030 y tenemos serias dudas si vamos a llegar o no vamos a llegar, confío y espero poder tener más respuestas después de la reunión con el ministro o al menos poder tener esas mesas que llevamos reclamando tanto tiempo para evaluar y para sacar adelante ese mapa ferroviario tan necesario en nuestra comunidad autónoma en Andalucía que está completamente olvidado", ha subrayado.