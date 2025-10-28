La Junta de Andalucía presenta un presupuesto para 2026 que prevé crear 85.750 empleos

Un mensaje de estabilidad, de certidumbre y de crecimiento económico. Este es el resumen del Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Andalucía para 2026 que este martes ha aprobado el Consejo de Gobierno y que ha presentado la consejera de Hacienda y portavoz Carolina España. Este miércoles lo entregará en el Parlamento autonómico para su tramitación y aprobación con el objetivo de que entre en vigor el próximo 1 de enero. Las cuentas ascienden a 51.597,9 millones de euros, un crecimiento de 2.726,3 millones de euros, un 5,6% más que en 2025.

Uno de los datos más llamativos que recogen las cuentas andaluzas es la previsión de creación de empleo. Según ha afirmado Carolina España, se contempla la creación de 85.750 nuevos puestos de trabajo que reducirían la tasa de paro por debajo del 14% (13,9%), algo que no ocurre en Andalucía desde el tercer trimestre del año 2007. Una previsión que basa en el crecimiento económico que vaticinan los análisis de los técnicos de Hacienda, las cuentas de la Autoridad Fiscal Independiente, Airef, y la experiencia de años anteriores. Porque según la consejera se trata de una cifra prudente. Y la basa en los siguientes datos: En 2023, la previsión de creación de empleos fue de 68.300, y los que finalmente se crearon fueron 108.100. En 2024, la previsión era de 53.400 y los empleos creados fueron 78.273.

Más ingresos por impuestos

Otro de los datos relevantes de las cuentas públicas de la Junta es el incremento de los ingresos tributarios que crecen un 10% respecto a este año 2025, hasta un total de 2.726 millones de euros "un crecimiento que no viene de subir los impuestos, sino que se explica porque en Andalucía se ha aplicado una política económica distinta a la de las legislaturas socialistas, no hemos subido los impuestos sino que aplicamos medidas que ayuden a dinamizar el ciclo económico, lo que ha permitido ganar más contribuyentes en el IRPF, tener más empresas y con más actividad económica y más trabajadores, lo que también se refleja en el consumo", ha explicado Carolina España.

Hay que recordar que el Gobierno andaluz ha aprobado en el último mes bonificaciones fiscales para las cuotas de los gimnasios, los gastos de veterinario de las mascotas y también en la compra y alquiler de vivienda, además de la compra de alimentos para las personas celíacas que se aplicarán en la renta de 2025 por un importe total de 63 millones de euros y que se mantienen en el Presupuesto 2026.

Los servicios públicos

Según las cuentas de la Junta, las dos terceras partes del crecimiento, el 64,4% del mismo se destinan a la Sanidad, que crece en 1.016,3 millones de euros; Educación, que sube en 284,4 millones de euros; la Dependencia, con un crecimiento de 296,7 millones de euros; y la Vivienda que va a disponer de 213 millones de euros más que en 2025, llegando hasta los 763 millones de euros.

Carolina España ha puesto especial énfasis en destacar que el gasto no financiero, el destinado a las políticas públicas, "crece un 5,8%, por encima de lo que crece el presupuesto en su conjunto. Esto es consecuencia de la buena gestión que está haciendo el Gobierno andaluz conteniendo la deuda pública y significa que el 93% del presupuesto, 47.917 millones, se pueden destinar a reforzar los servicios públicos fundamentales, a apoyar al tejido productivo andaluz o a acometer inversiones. Y eso que siguen faltando 1.528 millones por culpa del sistema de financiación que maltrata a Andalucía desde 2009".

Los vaivenes de la Sanidad

El Gobierno andaluz está volcado en resolver la crisis sanitaria abierta por los errores en los cribados del cáncer de mama. Y la presentación del Presupuesto 2026 no ha sido ajeno a esa preocupación. Por eso la consejera Carolina España ha detallado los vaivenes presupuestarios de la sanidad pública andaluza en los últimos quince años. Según ha detallado, mostrando una tabla a los medios de comunicación, en 2010, el presupuesto de Salud fue de 9.841,8 millones de euros, una cuantía que fue reduciéndose hasta 2014 y en 2015 volvió a tomar una tendencia de crecimiento que, sin embargo, en 2018 no había alcanzado la cifra de 2010.

"Es decir, que si el PSOE hubiera mantenido desde 2010 el presupuesto de Sanidad sin recortes, los andaluces habrían recibido entre 2010 y 2018 un total de 6.845 millones de euros más en inversión sanitaria, que no recibieron. Si el Gobierno de Juanma Moreno hubiera mantenido desde 2019 congelado el presupuesto de Sanidad heredado, sin subirlo, los andaluces habrían dejado de recibir 26.792 millones acumulados desde entonces, que sí han recibido".