La Junta inicia las obras en el año electoral: 162 millones para las carreteras andaluzas

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el gasto de 161,5 millones de euros para obras de reparación y mantenimiento de las carreteras andaluzas en varios contratos de carácter extraordinario que se iniciarán a principios del año que viene. Así, el Gobierno andaluz ha autorizado el gasto de 151,5 millones para los contratos de renovación de firmes de las carreteras de Andalucía que irán destinado a los tramos más deteriorados de la red viaria autonómica, conformada por más de 10.500 kilómetros.

El Ejecutivo autonómico inicia así las obras en un año clave ya que habrá elecciones andaluzas en la primavera. El objetivo es que todas estas obras estén iniciadas en la cita electoral sobre todo porque se trata de un servicio público clave para los andaluces y que, además, pretende garantizar la seguridad en la red de carreteras autonómica. Tienen un plazo de ejecución de 24 meses con el objetivo de disponer de un contrato y de fondos para reparaciones urgentes.

La Consejería de Fomento ha analizado el estado de las carreteras antes de licitar estos contratos y ha aprobado 16 lotes que suman 17,5 millones de euros por provincia, salvo en Cádiz y Sevilla, que por el estado de sus vías y el número de kilómetros recibirán 22,5 y 24 millones, respectivamente. Las actuaciones previstas abarcan la reparación de blandones y baches; el fresado del pavimento y su reposición; la recuperación de la explanada y de las capas inferiores del firme; el extendido de mezclas bituminosas; el sellado de pavimentos; el repintado de la señalización horizontal; la reposición o elevación de elementos de contención; la reposición de elementos de balizamiento existentes; la reposición de juntas de dilatación en estructuras y la reposición de espiras en estaciones de aforo.

Esta intervención se enmarca en la línea estratégica de conservación de firmes, uno de los elementos funcionales más importantes de una carretera. La situación actual de la red viaria autonómica obliga a recuperar la capacidad portante de tramos de carreteras que se encuentran en estado deteriorado o muy deteriorado.

La urgencia de estos contratos responde, por un lado, a la necesidad de rehabilitar los tramos más afectados y, por otro, la de garantizar la continuidad en las labores de conservación de firmes. De hecho, los contratos en vigor, por valor de 24 millones de euros, se han visto reajustados casi en su totalidad para adelantar a 2025 actuaciones que estaban previstas para el año 2026, dada la importancia de actuar en los tramos más prioritarios de la red viaria.

Los puentes

A este zafarrancho de obras se suma otro contrato para la reparación y mantenimiento preventivo de estructuras de la red autonómica de carretera, con un presupuesto de 10 millones de euros. Este contrato, el primero de estas características que se realiza en la comunidad autónoma. Los trabajos incluyen el sellado e inyección de fisuras, la regeneración estructural y la protección de armaduras frente a la corrosión. También se contemplan refuerzos de tableros y vigas, reparaciones por daños de impacto, actuaciones en bóvedas y cimentaciones, así como la reposición de juntas, impostas, barandillas y sistemas de contención. La relación de operaciones es orientativa y podrá ampliarse en función de las necesidades detectadas en cada uno de los puentes.

Las actuaciones se desarrollarán en estructuras de paso con luces iguales o superiores a tres metros. Afectarán a puentes, pontones, pasarelas y pasos inferiores peatonales, de hormigón, fábrica, metálicos o mixtos. Quedan excluidas las estructuras de menor luz, como alcantarillas o tajeas. El contrato incluye la propuesta de programación anual de las actuaciones y la redacción de los informes necesarios para la ejecución, el seguimiento y la finalización de los trabajos.

Este contrato se produce después de que la Consejería de Fomento haya realizado un diagnóstico de las cerca de 4.000 estructuras existentes en la red viaria autonómica, entre puentes pontones y pasarelas peatonales.