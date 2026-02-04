La justicia permite al Estado ocupar el suelo del Algarrobico pero no demolerlo

El Gobierno y en especial la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, por ser quien primero puso sobre la mesa esa posibilidad, tiene un poco más fácil la expropiación del suelo en el que se asienta el hotel del Algarrobico en la provincia de Almería. En las últimas horas el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha denegado las medidas cautelares solicitadas por la promotora Azata del Sol encaminadas a suspender la resolución del Gobierno que declaró la necesidad de ocupar los terrenos afectados por la servidumbre de protección que ocupa el hotel que el Ejecutivo quiere expropiar para derribar parcialmente el inmueble tal y como anunció hace casi un año.

Así lo determina la Sala de lo Contencioso-administrativo de Granada en un auto, en el que impone las costas del incidente a la mercantil con un límite de 150 euros y por el que da vía libre al Ejecutivo para continuar con los trámites encaminados a la expropiación, al entender que su resolución sigue siendo ejecutiva mientras se resuelve el recurso principal interpuesto por la empresa ante los tribunales. Por lo tanto, la decisión no es definitiva y, al menos por el momento, el devenir del hotel en las salas de los tribunales que se prolonga duirante más de dos décadas, no ve cercano su final.

Azata del Sol recurrió el pasado mes de agosto ante el TSJA la resolución del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) que denegaba el recurso de alzada interpuesto contra la decisión de la Delegación de Gobierno de Andalucía, que acordaba la necesidad de ocupar para su expropiación parcial los suelos en los que está el hotel del Algarrobico, en concreto, la mitad que se adentra en el dominio público marítimo-terrestre e invade la línea de costa. La empresa solicitó al alto tribunal andaluz que ordenara a la Administración central detener los trámites de la expropiación para evitar de este modo un posible "daño irreparable" que pudiera derivarse de la demolición del hotel.

Fuentes del Gobierno central han indicado que el procedimiento de expropiación forzoso aún se encuentra alejado de este punto, puesto que la Dirección General de Costas y el Mar trabaja todavía en la determinación del justiprecio que ofrecerá a la promotora.

Más allá de los trámites realizados hasta el momento por el Miteco, el TSJA rechaza la petición de Azata del Sol al entender que no existe riesgo de un perjuicio "irreparable" ya que la "necesidad de ocupación" de los terrenos afectados no implican, de momento, la demolición del hotel. "No se determina en el acuerdo impugnado la demolición de lo construido en la parte que invade la zona de servidumbre de protección", señala la Sala, que aún así reconoce que la finalidad última es "dejar expedita" dicha área "al igual que previsiblemente ocurrirá con la totalidad del suelo ocupado si se declara la nulidad de la licencia" de obras concedida en 2003, cuya revisión de oficio tramita el Ayuntamiento de Carboneras bajo sentencia judicial en otra causa.

De igual forma, reconoce la existencia de un protocolo de actuación entre Estado y Junta publicado en diciembre de 2011 destinado a recuperar la playa del Algarrobico mediante una actuación coordinada que pasa por la demolición del inmueble de una veintena de plantas y 411 habitaciones, cuya construcción fue paralizada cautelarmente hace ya 20 años por un juez de Almería. El tribunal abunda así en que, en este preciso momento, los "daños o perjuicios" que provocaría la continuación del expediente de expropiación "no son irreversibles" en caso de que Azata del Sol ganara el pleito sobre la causa principal, lo que posibilitaría un restablecimiento de la situación jurídica.

El tribunal apunta además el interés público de la actuación basado en la recuperación de la servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre con fundamento en la Ley de Costas, con lo que se extiende más allá de ejecutar el acto administrativo de la expropiación. "El hecho de que determinados valores ambientales hayan quedado ya destruidos no impide que se pretenda su recuperación (..) sin que la antigüedad del deslinde o el anterior inicio de un expediente expropiatorio luego desistido impida tal consideración".

De otro lado, la Sala descarta que existan otros motivos para justificar la paralización de los trámites del expediente al no observarse aplicaciones de normas declaradas nulas o causa de nulidad manifiesta. Asimismo, apunta que la edificación se encuentra en zona de servidumbre y el deslinde practicado es firme, toda vez que no entra a evaluar en el marco de esta decisión si la identificación de los bienes a expropiar señalados por el Gobierno es del todo correcta para evitar prejuzgar el fondo del asunto.

El Gobierno inició la expropiación parcial de los suelos que ocupa el hotel en el paraje de El Algarrobico a través de una declaración de utilidad pública, realizada por acuerdo del Consejo de ministros, el 11 de febrero del año pasado al amparo de la Ley de Costas. Su objetivo es poder hacerse con la parte afectada por servidumbre de protección, que estima en unos 16.432 metros cuadrados, siendo la superficie total según catastro de 32.654 metros cuadrados. La otra mitad del hotel se asienta en suelos protegidos, ya declarados como no urbanizables, del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, sobre los que la Junta de Andalucía tiene competencias.