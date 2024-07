Lamine Yamal también mete goles en el Parlamento andaluz

Habrá sido casualidad. O no. Pero lo cierto es que en pleno debate estatal sobre el reparto de menores inmigrantes que han llegado a Canarias, el gol que marcó ayer Lamine Yamal con la Selección Española en la semifinal de la Eurocopa se ha colado en el discurso político de los partidos en el Parlamento de Andalucía. Algunos porque han querido hacer bandera del hecho de que Yamal sea hijo de inmigrantes y otros precisamente porque han procurado evitarlo.

El portavoz de Vox, Manuel Gavira, se ha sentido manifestamente incómodo cuando un periodista del Diario Sur le ha preguntado expresamente si le gustó el triunfo de España y el gol del joven lateral. "No hace falta que juegue Lamine para ser campeones del mundo", ha dicho titubeante. "Si no lo hubiera marcado él, a lo mejor lo hubiera marcado otro, no entiendo muy bien", ha respondido ante la insistencia del periodista quien quería saber si había disfrutado con el partido, "Lamine Yamal juega con España y yo me alegro", ha terminado diciendo. Por cierto que Gavira no ha dejado de referirse al origen argentino del periodista que le preguntaba por el asunto.

Y lo cierto es que este asunto se ha convertido en la polémica de la jornada sobre todo porque antes de hablar del héroe de la selección, Gavira atacaba duramente la acogida de menores que hará el Gobierno de Juanma Moreno, "bajo el falso mantra de la solidaridad, de lo único que se preocupa es de que le den un puñado de billetes para poder seguir manteniendo a los 'menas'", que "entran ilegalmente en nuestra nación".

Según ha defendido Gavira, la posición de PP y PSOE es la de "seguir alentando el 'efecto llamada', permitiendo que esos menores se sigan jugando la vida a cambio de falsas promesas"; "esos menores y esos adultos para llegar a las costas de Andalucía si vienen de Argelia suelen satisfacer entre 3.000 y 5.000 euros, y si vienen de Marruecos la cantidad que pagan para venir puede llegar hasta los 8.000 euros".

Y frente al discurso de Vox, el del PSOE y del PP. La portavoz socialista, Ángeles Férriz, ha hablado de "justicia social"; "no deja de ser un golazo por toda la escuadra de un hijo de inmigrantes y que es uno de los protagonistas".

También ha habido palabras desde el PP. Toni Martín, portavoz en el Parlamento, recordaba precisamente los orígenes suyos, "nacido a cientos de miles de kilómetros porque mis padres se tuvieron que ir fuera" o del propio presidente de la Junta, "cuyos padres emigraron por un futuro mejor a la otra punta de España".

Y, mientras tanto, a la espera de las conclusiones de la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia que determinará el número exacto de niños migrantes que llegarán a Andalucía y al resto de comunidades autónomas a partir de hoy mismo.