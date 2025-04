Luis Planas y Fernández-Pacheco también se pelean... pero firman los acuerdos

Nueva polémica entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía. Y por el mismo motivo que la disputa sobre el transporte gratis a los menores de 15 años: cuál de las dos administraciones se pone la medalla ante los ciudadanos. En este caso, ante cuatro comunidades de regantes andaluces para la modernización de sus explotaciones. Las desavenencias en este caso se han generado porque el convenio se ha firmado en la sede de la Delegación del Gobierno en Andalucía, con la presencia de las cuatro comunidades de regantes beneficiadas, y presidia por el ministro de Agricultura, Luis Planas, pero con la ausencia del Gobierno andaluz porque el consejero del ramo, Ramón Fernández-Pacheco, no se ha presentado al no estar de acuerdo con el lugar y la hora de dicha firma, ya que entiende que no se han respetado las conversaciones y acuerdos previos entre ambas administraciones y ha acusado de "deslealtad" al ministerio.

Pero el convenio se ha rubricado por el ministerio y los regantes y, en las próximas horas lo hará la Junta de Andalucía para que no haya ningún problema en el uso de los fondos europeos, según ha podido confirmar este diario. Y no se trata de una cantidad menor. Son 140 millones de euros en una iniciativa "promovida por el Gobierno a petición de la Junta de Andalucía" según consta en la nota oficial divulgada por el ministerio. La administración andaluza aporta 70 millones de euros de la parte de la UE que gestiona la administración autonómica; el Gobierno central , 29 millones y las comunidades de regantes beneficiadas, los restantes 34 millones de euros, si bien el Ministerio adelantará la parte de los regantes que irán devolviéndolos progresivamente. Es un plan a cuatro años.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha eludido entrar en polémica por la ausencia de representantes de la Junta en el acto de la firma del convenio y ha afirmado que lo importante es que se ejecute bien y que su prioridad es que los agricultores reciban el mejor apoyo posible. "Para crear polémica hace falta que dos la quieran, y yo no quiero la polémica".

Las obras

La empresa pública dependiente del Ministerio de Agricultura Seiasa tiene encomendadas actualmente cuatro obras de modernización de regadíos en Andalucía: en la comunidad de regantes del Genil entre Córdoba y Sevilla; en Cuevas del Campo, en Granada; en la comunidad de regantes del Bajo Guadalquivir, en Sevilla; y en Jaén en el Pantano del Rumblar. Además, se van a poder beneficiar en el futuro las obras de la comunidad de regantes Los Barrancos en Sierra Nevada; en Abla y Abrucena de Almería; la comunidad de regantes de Motril, en Granada y la continuidad de las del Bajo Guadalquivir, en Sevilla.

El objetivo de estas obras es el ahorro de agua y energía, y la introducción de tecnologías de la información en la gestión del riego, así como apostar por una agricultura más moderna, sostenible y competitiva que será clave para el desarrollo socioeconómico del medio rural y asegurar el relevo generacional.