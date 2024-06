Magdalena Álvarez prevé que el Constitucional amparará a Chaves y Griñán

La exministra socialista de Fomento y exconsejera andaluza de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez se ha declarado "segura" de que el Tribunal Constitucional (TC) se comportará con los recursos de amparo presentados por los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán por sus condenas en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos del mismo modo que con el suyo, que ha sido estimado parcialmente, al tiempo que ha señalado que es "falso" que en dicho fraude se hayan malversado más de 680 millones de euros.

Son declaraciones que la exconsejera ha realizado en el programa Espejo Público de Antena 3 Televisión, después de que el pleno del TC estimara parcialmente su recurso de amparo después de haber sido condenada a nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación por haber participado en la elaboración y aprobación de los anteproyectos y proyectos de las leyes de Presupuestos de Andalucía para los ejercicios 2002, 2003 y 2004, y por la realización de diversas modificaciones presupuestarias.

Ahora, el Constitucional ha ordenado a la Audiencia de Sevilla que dicte un nuevo fallo que excluya los hechos relacionados con la aprobación de los anteproyectos y proyectos de ley de Presupuestos y de modificaciones presupuestarias amparadas por dicha ley en los años 2002, 2003 y 2004.

La exconsejera ha reiterado que se encuentra "muy bien" y "contenta" tras dicho fallo del TC porque "ha quedado demostrado" que ella no estuvo "trabajando en una trama para defraudar a los españoles o a los andaluces", de forma que está "totalmente tranquila porque no hay absolutamente nada de irregular, ilegal ni nada" en su comportamiento como responsable de Hacienda en el Gobierno andaluz.

A la pregunta de si cree que la rebaja de condena que conllevará la decisión del TC "despeja el camino para que otros condenados" en el caso de los ERE como los expresidentes Chaves y Griñán vean también "recortadas sus penas", Magdalena Álvarez ha respondido que está "absolutamente segura" de que así será, y también sucederá con "otros muchos compañeros que están en la misma situación", de forma que tendrán "la misma respuesta" que ha tenido ella por parte del TC, que, según ha aseverado, ha venido a decir tanto a la Audiencia de Sevilla como al Tribunal Supremo que a ella la condenaron "injustamente".

De igual modo, ha negado que en el caso de los ERE se malversaran más de 680 millones de euros, y ha apuntado que esa era "una cifra presupuestada por el Parlamento de Andalucía para ayudas sociolaborales, lo que se conoce como los ERE, pero en ningún momento se ha probado ni se ha dicho, ni se ha investigado cuánto es" el dinero malversado.

"La mayor prueba de que no es verdad" que se haya malversado ese dinero -ha continuado manifestando la exconsejera- es que el Gobierno andaluz del PP-A "sigue pagando esas ayudas", según ha llamado la atención Magdalena Álvarez, que ha preguntado cómo es que la Junta gobernada por Juanma Moreno llevaría más de cinco años pagando esas ayudas si fueran "fraudulentas", porque en ese caso "estaría malversando".

La exconsejera también ha subrayado que "ha quedado claro" que los condenados en la conocida como pieza política de los ERE no fueron "beneficiarios" del dinero supuestamente malversado, y "está probado" que "no hemos recibido nunca ningún dinero de ningún tipo".

"Anticorrupción podrá decir misa"

Magdalena Álvarez ha aseverado que esa cifra de los 680 millones saldría de "la Fiscalía Anticorrupción, que es la acusación" en este caso y, "por lo tanto, podrá decir misa", pero "aquí el que decide son los jueces, y hasta que los jueces no digan cuánto es, pues francamente no se puede decir" cuánto dinero se malversó. Además, ha agregado que "la Fiscalía también dijo que las leyes de Presupuestos eran prevaricadoras, y el Constitucional le ha dicho que no".

"Los fiscales dicen lo que creen que deben de decir en su momento, pero eso no es un dogma de fe", y esa cifra de 680 millones "es falsa", ha abundado Magdalena Álvarez, que ha revelado además que habla "mucho" con el expresidente de la Junta Manuel Chaves, también después de conocer esta decisión del TC, y ha apuntado que con él "se ha cometido una gran injusticia", y "algún día alguien tendrá que reparar el daño que se le ha hecho a él y a todos nosotros", ha añadido.

Asimismo, ha explicado que también ha hablado con el expresidente José Antonio Griñán, y "todos están esperanzados en que se reconozcan sus recursos de amparo igual que se ha reconocido el mío, y yo así lo espero", ha comentado la exconsejera.

Acto de los socialistas en Benalmádena.

Mitin de Benalmádena

Por otro lado, sobre su presencia en un mitin del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Benalmádena en la reciente campaña electoral de los comicios europeos del 9 de junio en el que el también líder del PSOE aludió a ella defendiendo su honestidad, Magdalena Álvarez -que ha afirmado haber sido "víctima de una cacería política desde hace mucho tiempo, casi desde que llegué a la Junta de Andalucía como consejera"-, ha explicado que ella acudió "casualmente" a ese mitin al que "no pensaba ir".

"Yo vivo en Benalmádena, estaba comiendo con una amiga" ese día y ella "me dijo" que se acercaran al mitin, y fue con "un traje azulón" que "llamaba mucho la atención", ha relatado la exconsejera, que ha explicado además que ella se situó "en primera fila" en ese acto y Pedro Sánchez la vio cuando estaba hablando y la "citó", y ella se levantó "a saludar porque todos los compañeros aplaudieron".

"No hay absolutamente nada más", ha aseverado para descartar que el presidente del Gobierno aludiera a ella porque supiera lo que unos días después iba a resolver el TC. "Pedro Sánchez no podía saber que yo iba al mitin porque no lo sabía ni yo", y adivino no es", ha añadido la exministra.

De igual modo, Magdalena Álvarez ha acusado al PP de dar "una patada al Estado de Derecho" apuntando a un posible "indulto encubierto" para calificar la decisión del TC respecto a su recurso de amparo, y ha preguntado a los 'populares' "cómo se atreven a llevarle no solamente a la contraria" al tribunal de garantías, que es "el que tiene que afirmar si se han respetado los derechos o no" de una persona, según ha aseverado antes de concluir instando a los representantes del PP a que "dejen de manipular, de sobar al Estado de Derecho español y de deteriorarlo".

La vicepresidenta del Gobierno esta mañana en Chiclana.

Montero insta al PP a "pedir perdón"

Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha instado al PP a "pedir perdón" al PSOE de Andalucía y a las personas "injustamente" condenadas por el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos por el "daño irreparable" sufrido en el marco de un asunto que el PP "hinchó a sabiendas de que era falso".

"El PP sabía perfectamente cuál era la verdad que se escondía detrás de este tema, y se ha provocado un daño irreparable a cada una de esas personas, a sus familiares y al propio Partido Socialista en Andalucía", ha manifestado la vicepresidenta primera del Gobierno, que ha mantenido que el PP "hinchó el tema de los ERE a sabiendas de que este tema era falso, de que había muchas cuestiones que no tenían ninguna razón de ser, simple y llanamente por desalojar al PSOE de la Junta de Andalucía", ha añadido.

La número dos del Gobierno y del PSOE de Pedro Sánchez se ha preguntado "quién le repone a estas personas y al PSOE los años de sufrimiento en los que hemos tenido que escuchar de todo, absolutamente injusto", sobre "nuestros compañeros" y en relación también al "propio Partido Socialista", al que ahora el PP debería pedir "perdón", según ha insistido.

Tras "lamentar profundamente que estas cosas ocurran", desear que "sirvan de enseñanza" y trasladar su "solidaridad con todos los que han sufrido tanto por esta cuestión", María Jesús Montero ha concluido reiterando su "petición de excusa" al PP para que "pida perdón" al PSOE y a "estas personas" que habrían sido injustamente condenadas, en su opinión, desde la premisa de que los 'populares' "alimentaron esta cuestión por el simple hecho de sacar interés político partidista para desalojar al Partido Socialista de la Junta de Andalucía", ha concluido la también exconsejera andaluza de Hacienda.